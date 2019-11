Enamik Rakvere linna perearste kolis uude keskusesse

Tosinast Rakveres tegutsevast perearstist hakkas uues, linnale kuuluvas tervisekeskuses tööle kümme. Neist neli töötasid ka enne üheskoos kõrvalmajas, kuid teised olid mööda linna laiali, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Perearstide emotsioonid olid lähtuvalt taustast erinevad: kes hindas avarust, kes koosolemisest tulenevaid võimalusi.

"Olime üürnikud Rakvere linna sotsiaalmajas, aga seal olid meil ruumid väikesed. Me ei oska siin veel olla. Siin on nii, et ühel perearstil on kolm ruumi, eraldi ruumid ka kahele õele. Seal me istusime ühe õega ühes kabinetis, aga kollektiiv oli väga sõbralik ja seal meil oli väga kodune tunne. Siin on suures ruumis isegi veidi hirm," rääkis perearst Sirje Sirotkina.

"Siin on abiruume, siin on võimalus abiteenuseid palgata. Siin on meil võimalus teemasid ühiselt koos arutada, koosolekuid pidada. Kolleeg on kõrval olemas, sellest on meie paljudel perearstidel siiani olnud suur puudus," rääkis perearst Kersti Veidrik.

Uue majaga on vaja linnakodanikel veel harjuda. "Eksisin täitsa ära, küsisin abi. Aga maja on väga uhke," sõnas Marika Väli.

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami nentis, et kui maja loomise protsess oleks kulgenud veidi sujuvamalt, siis oleks see võinud saada praegusest veel suurem.

"Üks ebaõnnestumine meil selle protsessi juures oli. Oleks me saanud ühe eellepingu rohkem - kaheksa asemel üheksa -, siis oleks meil olnud siin kohad 13 perearstile, aga täna on kümnele. Kõik need kümme kohta on täidetud, kuid meiega on kontakti võtnud inimesed, kes sooviks samuti Rakverre perearstiks tulla," rääkis Juhkami.

Seda, et Rakvere on regiooni tõmbekeskus, tunnevad enda peal ka 15 000 elanikuga linna perearstid. Põhjus on see, et mõnes lähivallas on perearste puudu, seetõttu soovivad sealsed elanikud saada endale perearsti Rakvere linnas.