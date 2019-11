Munitsipaalperearstikeskus jooksis tohtritest tühjaks

Tohtritel on rohkem aega teha koduviiste, arsti jutule saab laupäeviti ja peale tööd – just nii tutvustati kaheksa aasta eest vastavatud munitsipaalperearstikeskust. Et miski rahanappuse tõttu tegemata ei jääks, toetas keskust Tallinn. Sel suvel aga otsustasid 2/3 perearstidest minna üle uude firmasse, mida peab perearstikeskuse eksjuht. Tühjaks jooksnud perearstikeskus oli sunnitud kesklinnas ja Mustamäel asuvad filiaalid sulgema.

Munitsipaalperearstikeskuse üles töötanud ja mullu sealt lahkunud Kristel Amjärve sõnul kutsusid Ülemiste tervisemaja arendajad teda uut keskust üles ehitama. "See, et minu endised kolleegid otsustasid minuga kaasa tulla siia majja tööd jätkama, on olnud nende otsus," kinnitas Amjärv "Aktuaalsele kaamerale".

Ta andis mõista, et üheks põhjuseks võib olla arstide soovimatus maksta oma nimistu arvelt palka munitsipaalperearstikeskuse nõukogu liikmetele. Nõukokku kuulub neli keskerakondlast.

Tallinna munitsipaalperearstikeskuse praegune juht Monika Haukanõmm ei näe nõukogu liikmete palgas midagi halba, sest ettevõtjatest perearstid võtavad dividende välja.

"Loomulikult on arstid oma valikutes vabad, mitte keegi ei saa ühel arstil keelata liikumist ühest kohast teise, sest mitte ükski seadus seda ei keela. See on seaduseauk ja terviseametil ei ole täna mitte ühtegi hooba, et keelata arstide liikumist oma harjumispärasest või väljakujunenud teeninduspiirkonnast hoopis mujale," sõnas Haukanõmm.

Eriti nörritab Haukanõmme asjaolu, et perearstid vormistasid vahetult enne Ülemistele kolimist oma linnaosapõhise nimistu ülelinnaliseks. Nii tulebki nõmmekatel ja mustamäelastel sõita tohtri juurde Ülemistesse. Tema meelest oleks õige, kui nimistu jääks n-ö vanasse piirkonda edasi, kui tohter soovib teises linnaosas tööle asuda.

Amjärvele jääb mure tohtrite kolimise pärast Tallinna sees arusaamatuks, sest arstid töötavad ju jätkuvalt pealinnas.

"Tallinna linn on maailma mõistes nii väike linn ja ühistransport, kõik võimalused on olemas, et natukene rohkem ringi liikuda. Samamoodi, perearstid ja pereõed teevad koduvisiite, kui on väga rasked haiged ja kõrges vanuses inimesed, võtavad analüüse," sõnas ta. Amjärv lisas, et voodihaigel või väga eakal on ka kõrvaltänavasse keeruline arsti juurde minna.

Ülemiste linnakus töötab praegu umbes 12 000 inimest ning Amjärve sõnul valivad paljud perearsti just töökoha järgi, sest ka tohtrid võtavad vastu tööajal. Amjärve sõnul on elu väga palju muutunud, lähivaldadest käiakse väga palju Tallinna tööle.

Nii näiteks plaanib Ülemistele kolida Kiili valla peretohter, juba tegusteb seal perearst, kelle nimistu hõlmab Harku valda.

Amjärve sõnul pole mingit põhjust munitsipaalperearstikeskust sulgeda, tuleb lihtsalt uued arstid leida, et töö võiks jätkuda.

Haukanõmme kinnitusel keskus oma tegevust ei lõpeta, hetkel tühjana olevaid ruume käest ära ei anta ja otsitakse uusi arste. Praegu on keskusel seitse nimistut, mida teenindavad lisaks kolm asendusarsti. Kui uusi tohtreid leida ei õnnestu, siis loodetakse hetkel suletud Mustamäe ja kesklinna lastepolikliinikus olnud keskused avada nii, et seal hakkavad patsiente vastu võtma n-ö küla korda vastuvõtte tegevad tohtrid.

Endistest munitsipaalarstidest üheksa töötab nüüd Ülemiste tervisemajas, kuus on endiselt ametis Lasnamäel.

Patsiendid saavad teada oma perearsti uue asukoha kas digiloost või haigekassasse helistades.

Perearstikeskuse ajalugu:

Aasta Tegutsemiskohti Arstide arv 2011 1 2 2012 1 3 2013 2 6 2014 2 13 2015 2 14 2016 2 14 2017 3 21 2018 5 22 2019 I pa 5 22 2019 II pa 4 7 2020 prognoos 4 7





Kõlvart: linna käed on lühikesed

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et perearste napib praegu igal pool, mitte ainult Tallinna munitsipaalperearstikeskuses. Isegi, kui mõni uus tohter õnnestub leida, siis ei saa teda kohustada töötama vaid Mustamäel või Nõmmel, sest perearstide nimistud on ülelinnalised.

"Linnal on kahjuks lühikesed käed selleks, et seda olukorda parandada või midagi ette võtta. Iga arst on eraldi peaaegu juriidiline isik koos enda nimistuga ja iga arsti vaba valik on see, kus töötada ja kuidas töötada. Me ei saa seda kahjuks kuidagi reguleerida. /.../ Me jätkuvalt probleemiga tegeleme, aga kas me suudaksime praegu mingit positiivset sõnumit anda, siis pigem mitte," sõnas linnapea.