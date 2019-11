Hiina kodusigu laastav sigade Aafrika katk on sealset sealiha hinda tõstnud enam kui 70 protsenti ning sealne hinnatõus ei ole jätnud puutumata ka Eestit. Ehkki seni pole hinnatõus siinsetele tarbijatele olnud sedavõrd märkimisväärne, on surve jätkuvalt olemas ning tõusma võivad hakata ka looma- ja linnuliha hinnad.

Hiina kodusigade seas juba üle aasta möllanud sigade Aafrika katk on sealset seakarja tänaseks vähendanud juba enam kui poole võrra. Hiina turult on kadunud 24 miljonit tonni sealiha ehk samas suurusjärgus kogu Euroopa aastase sealihatoodanguga. Sealiha hind regioonis on kasvanud aastatagusega võrreldes üle 70 protsendi ja Hiina sealiha import 45 protsenti. Sellel on otsene mõju ka Eestile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rakvere lihatööstuse omanikfirma HKScan Estonia juht Anne Mere ütles, et nende sisseostuhinnad on märgatavalt kerkinud.

"Me räägime siin kokkuostuhinna tõusust ligi 40 protsenti. Kui näiteks vorsti toorainest rääkida, siis võrreldes aasta algusega on siin hinnad läinud suisa 50 protsenti üles," nentis Mere.

Seejuures võib Euroopas hinnatõusu peljata ka looma- ja linnuliha osas, sest Hiina soovib puuduolevat liha ka nende arvelt asendada.

Kui aga vaadata Eesti jaekaubandust, siis poelettidelt nii suur hinnatõus vastu ei vaata. Septembri seisuga on näiteks seakarbonaadi kilo hind aasta algusest tõusnud umbes viis protsenti ja kondita sealiha kilohind 10 protsenti. Kanaliha hind on aga hoopis langenud. Lihatöötlejate sõnul on sealiha suurema hinnahüppe ära hoidnud konkurents.

"Kui te poes vaatate, lett on kaupa täis ja konkurents on kõva. Ja teiseks, iseenesest võtab see aega lihtsalt ennem kui see toorainehind jõuab toote lõppmüügi hinda," selgitas Atria Eesti juht Olle Horm. "Konkurents hoiab ikkagi hinnad all, aga ilmselgelt surve hinnatõusuks on, et ikkagi kui tooraine on 50 protsenti kallim, siis mis sa siis teed."

"Ma kardan, et järgmise aasta alguses on surve nüüd natuke suuremale kasvule, aga me ei räägi nüüd mingitest revolutsioonilistest hüpetest, lihtsalt konkurents ja müügisoov hoiavad selle ikkagi mõistlikul tasemel," lisas ta.

Saaremaa seakasvataja ja lihatootja Raul Maripuu märkis, et siinne seakasvataja võib Hiina hinnast vaid unistada, sest kohalik tööstus maksab talle ikka rohkem kui kolm korda vähem.

"Hind tõusis käesoleva aasta märtsis-aprillis sinna tasemeni, kus ta täna on. Ta ei ole pärast seda üldse muutunud. Täna loeme uudiseid, et Hiinas muudkui hind tõuseb, siis Euroopas tootjate sisseostuhind toorlihale või elussigadele ei ole tõusnud," lausus ta.

Kasu saavad Hiinasse müügist suured tootjad Saksamaal, Taanis, Hispaanias ja Soomes, ent Eesti väikeselt turult sinna eriti asja pole ning Hiina tunnustuse saamist segaks ka siinne seakatk.

Sealiha kõrval proovib HKScanile kuuluv kanalihatootja Tallegg end Anne Mere sõnul Hiina turule pressida, kuid ka neil võtab Hiina tunnustuse saamine aega.