Eesti seafarmid kuulutati sigade Aafrika katku vabaks

Maailma Loomatervise organisatsioon (OIE) andis Eestile kodusigade Aafrika katku (SAK) vaba maa staatuse, mis tähendab, et Eestis on suudetud haigus farmidest eemal hoida.

Veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Elen Kurvits ütles, et Eesti kodusigade Aafrika katku vaba staatus seakasvatajatele ja ettevõtjatele sisuliselt mingeid muudatusi ei too ja pigem on tegemist märgiga, et riigis ei ole kaks aastat farmides seakatku olnud. Kehtivad piirangud jätkuvad, kuniks seakatk on Eestis kadunud ka metssigadel, lisas ta.

Ameti peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul on tegemist suure tunnustusega. "Kuna Eestis pole kahe aasta jooksul SAK-i kodusigadel tuvastatud, siis õnnestus deklareerida SAK vabadus kodusigadel."

Kalda lisas, et SAK-i vaba maa staatus tõstab usaldust ka kaubanduspartnerite silmis ning Belgia näitel võib öelda, et tänu sellele staatusele õnnestus ettevõtetel pääseda oma toodanguga mitmele välisturule.

"Kuigi seakatku leide esineb senini metssigadel, on kodusigadest puutumatus hea koostöö tulemus," ütles Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts.

SAK-i vaba maa staatus on antud veel Kanadale, Tšehhile, Belgiale, Kasahstanile ja Mehhikole.