Seakatk tõi kaasa kodusigade pidamise traditsiooni hääbumise

Kuna Eestis on suudetud kaks aastat sigade Aafrika katk farmidest eemal hoida, andis maailma loomatervise organisatsioon Eestile kodusigade katkuvaba maa staatuse. Viis aastat kodusigu laastanud katk on aga muu hulgas kaasa toonud selle, et sajandeid Eestis kestnud sigade oma tarbeks pidamise traditsioon on hääbunud.