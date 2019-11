Eesti e-raamatute turu ainuvalitseja enamusosalus läks Vene ettevõtte kätte

Digiraamatute keskuse tegevjuht Ain Lausmaa ütles ERR-ile, et tehing tehti tänavu augustis, kui kolm teist osanikku müüsid oma osaluse Litresile.

2006. aastal asutatud Litres vahendab, levitab ja müüb e-raamatuid Venemaal ja SRÜ riikides. Praeguse seisuga kuulub Venemaa ettevõttele 51 protsenti Eesti Digiraamatute Keskusest.

Lausmaa sõnul soovib keskus laieneda väljapoole Eestit ja just sellepärast partnerlussuhe ka loodi.

"Muudatusi äritegevuses Eestis ei ole," kinnitas ta. "Koostöö on tehnilise võimekuse kasvatamiseks."

Lausmaa märkis, et Litres on Eestis olnud juba paar aastat ning on olnud ka EDRK klient. Tema teada ettevõttel siin rohkem ärisid ei ole.

Digiraamatute keskuse mullune käive oli ligi 470 000 eurot ja puhaskasum ligi 42 000 eurot, töötajaid oli ettevõttes kaks.

Eesti Kirjastuste Liidu tegevjuht Kaidi Urmet ütles, et EDRK pole küll ainus digiraamatute väljaandja Eestis, kuid sisuliselt on tegu turu ainuvalitsejaga. Kas ettevõtte liikumine Venemaa omaniku kätte võib endas ka mingeid ohte kätkeda, ei osanud ta esialgu öelda.

"Me ju ei tea, sõltub sellest, mis nad edasi teevad," tõdes ta. "See on erafirma, need on nende oma valikud ja otsused, me ei saa kedagi keelata ja käskida. Eks siis tulevikus paistab."

Digiraamatute müüginumbrite kohta ütles Ain Lausmaa, et nende turumaht aastas on hinnanguliselt miljon eurot. Tükipõhist statistikat aga tema sõnul teha ei saa, sest müügipakkumised on erinevad.

Ka kirjastuste liidul ei ole e-raamatute müügisstatistika koondinfot. Küll aga on teada, et mullu oli liidu liikmete välja antud raamatute seas enimmüüdud e-raamat Tiina Tiituse "Õnnelik suhe", mida müüdi 518 eksemplari. Kõigest 20 nimetust oli selliseid e-raamatuid, mille litsentse müüdi sada või rohkem.