Nõustajad on Tartu ülikooli õigusteaduse bakalaureuseastme viimase aasta üliõpilased ja magistrandid, kellel on vajadusel võimalik konsulteerida oma valdkonna spetsialistide, õigusteaduskonna õppejõududega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Õigusbüroo on sel aastal tegutsenud juba kuu aega ja aidanud soovijaid peamiselt perekonna- ja pärimisõiguslike küsimustega, kuid ka hagide koostamise ja nendele vastamisega ning lärmakate või kiuslike naabritega seotud muredega.

Õigusbüroo tegevuse juhendaja Jaan Ginteri sõnul on õigusbürool kliente küllaga.

"Õigusabi jääb saamata ikkagi väga palju ja inimesed eksivad väga tihti sellepärast, et nad ei ole kursis õiguslike küsimustega. Ja kõik võimalused, kus on võimalus saada tasuta õigusabi, on üpris tugevasti ülekoormatud," rääkis Ginter.