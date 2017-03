Eesti Energia müüs lõviosa Jordaania projektist, teenis 18,6 mln eurot

Eesti Energia osalusega Attarat Power Company viis neljapäeval lõpule Jordaania põlevkiviprojekti rahastamise, millega jõustus Eesti Energia aktsiate müük. Attarat Power Company's seni 65-protsendilist osalust omanud Eesti Energia müüs 55 protsenti aktsiatest Malaisia ettevõttele YTL Power International Berhad ja Hiina ettevõttele Yudean Group ning säilitas kümneprotsendilise osaluse.

554 MW brutovõimsusega põlevkivielektrijaama maksumuseks kujuneb 1,98 miljardit eurot (2,1 mld dollarit), mis on Jordaania suurim välisinvesteering ja üksiti suurim ühekordne investeering põlevkivitööstusesse.

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul räägib saavutatu enda eest. „2,1 miljardi suuruse rahastuse saamine maailma suurimatelt pankadelt ja teistelt aktsionäridelt kinnitab, et projekt on hästi arendatud ja juhitud. Eesti Energia teenib tehinguga tagasi senised arendusinvesteeringud summas 30,6 miljonit dollarit ning lisaks 19,8 miljonit dollarit kasumit aktsiate müügist. Sellise mastaabiga projekti rahastamise lõpule viimine aitab kindlasti avada tulevikus Eesti jaoks uksi sarnasteks tehnoloogiasiirde projektideks,“ rääkis Sutter.

Eesti Energia on Jordaania elektriprojekti arendamisega tegelnud kaheksa aastat, muuhulgas on läbi viidud põlevkivi geoloogilised ja põhjavee uuringud, valmistatud ette seadusandlus põlevkivi kasutamiseks Jordaanias, viidud läbi keskkonnamõjude hindamine ja saadud vajalikud load. Samuti on tehtud põletuskatseid Jordaania põlevkiviga, valmistatud ette karjääri ja elektrijaama rajamine, viidud läbi suuremahulised rahvusvahelised hanked, sõlmitud lepingud elektrijaama ehitamiseks, kaevandustööde läbiviimiseks, infrastruktuuri väljaehitamiseks, põhjavee puurkaevude puurimiseks ja ehitusjärelevalve teostamiseks.

Jordaania valitsusega on sõlmitud 30-aastane fikseeritud hinnaga elektri ostu-müügi leping, saavutatud vajalikud maaõigused projekti elluviimiseks ning sõlmitud finantseerimislepingud nii pankade kui omakapitaliinvestoritega projekti elluviimiseks.

Põlevkivielektrijaam rajatakse Kesk-Jordaaniasse, Attarat Um Ghudranisse. Elektrijaam katab hinnanguliselt 10-15 protsenti Jordaania elektrienergia vajadusest. Praegu sõltub riik 95 protsendi ulatuses imporditavast energiast.

Tehase ehitusega tehakse algust tänavu ning see käivitub 2020. aastast.

"Omaniku esindajana olen Eesti Energia poolt saavutatu üle uhke,“ tunnustas rahandusminister Sven Sester.