Aas andis korralduse Linnahalli kunstilise juhi leping Paiga lõpetada

Aas selgitas "Ringvaates", et Meelis Pai on endiselt Tallinna linna palgal Salme kultuurikeskuses. AS Tallinna Linnahalli nõukogu esimehe kohalt on ta aga tagasi kutsutud.

Praegu on Pai veel aga Linnahalli kunstiline juht. "Ma olen andnud ka edasi ülesande Linnahalli AS-i juhatusele, et sõlmitud leping tühistataks, et ta sellel kohal enam edasi ei oleks. Linnavalitsus saab tagasi kutsuda nõukogu liikmeid, me ei saa lõpetada töölepinguid. Seda saab teha juhatus, aga selline ülesanne on juhatusele antud," rääkis Aas.

Tallinna linnavalitsus otsustas esmaspäeval erakorralisel istungil vabastada Meelis Pai (KE) Tallinna Linnahalli AS-i nõukogu esimehe kohalt. Aasa sõnul oli Meelis Pai vabastamise põhjuseks iseendaga sõlmitud tööleping kunstilise juhi ametikoha täitmiseks, kusjuures lepingu tingimustes polnud omaniku esindajaga kokku lepitud.

Linnavalitsuse otsusega nimetati Tallinna Linnahalli AS-i nõukogu uuteks liikmeteks abilinnapea Mihhail Kõlvart ja Tallinna linnaplaneerimise Ameti juhataja Anu Hallik-Jürgenstein.

Esmaspäeval ütles Pai, et jätkab Linnahalli kunstilise juhina. Lisaks ei vasta tema sõnul tõele, nagu oleks ta ise endaga kunstilise juhi töölepingu sõlminud.