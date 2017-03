Eesti kaotas Euroopa Komisjonile kohtuvaidluse suhkrutrahvi üle

Euroopa Liidu üldkohus otsustas, et puudub alus Eesti vaidlustatud suhkrutrahvi hagi läbivaatamiseks, mistõttu jääb otsus kehtima. Lisaks peab Eesti tasuma nii enda kui ka Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kohtuotsuses teatatakse, et asjaolusid, millel põhines Eesti Vabariigi poolt komisjonile saadetud taotlus muuta suhkruotsust, ei saa pidada uuteks ega olulisteks asjaoludeks.. Neil asjaoludel tuleb vaidlustatud akt tunnistada suhkruotsust kinnitavaks aktiks ning hagi tuleb vastuvõetamatuse tõttu jätta läbi vaatamata.

Seetõttu peab Eesti tasuma ka oma ja Euroopa Komisjoni kohtukulud, kellega suhkrutrahvi üle vaieldi.

Uutel liikmesriikidel oli 2004. aastal enne EL-iga liitumist kohustus likvideerida põllumajandus- ja suhkrusektoris üleliigsed laovarud, et neutraliseerida EL-i turukorraldust mõjutavate kaubandushäirete ohtu. Varude mittelikvideerimisel pidid uued liikmesriigid üleliigselt laovarult trahvi tasuma.

Üleliigse laovaru tekitas Eestile Oliver Kruudale kuulunud ja 2011. aastal pankrotistunud AS Luterma, millele kuulus kommivabrik Kalev. Luterma nõudis kohtu kaudu maksu- ja tolliametilt neile suhkrutrahvi nõudega tekitatud kahju ja saamata jäänud tulu hüvitamist summas 9,2 miljonit eurot, kuid kaotas vaidluse, sest kohus ei suutnud tuvastada, et ettevõte sellest trahviotsusest kahju on saanud.

Valitsus otsustas kaks aastat tagasi esitada hagi Euroopa Kohtusse, et saada Euroopa Liidult vähemalt osaliselt tagasi 34,3 miljonit eurot suhkru üleliigse laovaru eest makstud tasu. Toonane peaminister Taavi Rõivas ütles siis, et Eesti riigi juristid hindasid perspektiivi raha tagasi saada reaalseks.