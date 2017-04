Fotod: Stockholmis mälestatakse rünnakus hukkunuid

Rootsis on pärast eilset rünnakut lipud pooles mastis ning Stockholmi raekojas on avatud kaastunderaamat. Paljud inimesed toovad rünnakupaika lilli ning hukkunuid on mälestamas käinud ka paljud poliitikud.

Laupäeval käis rünnakupaigas ohvritele lilli toomas Stockholmi linnapea Karin Wanngard, kes ütles, et see oli rünnak ühiskonna, Stockholmi ja stockholmlaste vastu, vahendas The Local.

Sündmuspaika tõid lilli ka asepeaminister Isabella Lövin ja haridusminister Gustav Fridolin. Kohapeal käis austust avaldamas ka kroonprintsess Victoria koos abikaasa prints Danieliga.

Juba öösel viis rünnakupaika lilled Rootsi peaminister Stefan Löfven.

Tänav, kus rünnak toimus, on siiani jalakäijatele suletud.

Stockholmis viibiv "Aktuaalse kaamera" reporter Taavi Eilat ütles, et inimesed on tegelikult kohapeal väga rahulikud. Ta kirjeldas, kuidas tegi kohapeal laupäeva hommikul väikese jalutuskäigu ja vestles ühe lilli tooma tulnud mehega, kelle kontor asub ründepaigast paarisaja meetri kaugusel.

"Ta ütles, et emotsioonid, mis teda valdavad, on ühest küljest kurbus ja teisest küljest viha või pahameel," rääkis Eilat.

Tema sõnul tunnistavad ka rootslased ise, et see asi oli juba ammu õhus. Alles kaks päeva tagasi toimus Stockholmi kesklinnas terroriõppus.

Rootsi politsei usub BNSi teatel, et ründaja on tabatud. Kahtlusalune on 39-aastane Usbekistanist pärit ehitustööline, kes on nelja lapse isa.

Vastutust reedese rünnaku eest ei ole keegi võtnud. Politsei ei ole kinnitanud ega lükanud ümber ajakirjanduse teateid, mille kohaselt politsei leidis veokist koti lõhkeainetega.

Rünnakus hukkus neli inimest ja 15 sai vigastada. Stockholmi Karolinska haigla teatel on kuus vigastatut saadetud kodusele ravile, kaheksa täiskasvanut ja üks laps on endiselt haiglas. Nelja vigastatu seisund on raske.