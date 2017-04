Kristlased tähistasid kirikuaasta suurimat püha

Tallinna piiskoplikus Toomkirikus tervitati ülestõusmispüha hommikuse valguspalvusega ning selle järgnes missa, vahendas "Aktuaalne kaamera".

EELK peapiiskop Urmas Viilma ütles oma karjasekirjas, et kõige rohkem vajame just rahusõnumit. Põhjust selleks annavad hiljutised ärevad sündmused Stockholmis, Peterburis aga ka Egiptuses.

"Maailmas on ärevad ajad - ehk siis rahu ja rõõmu soov on sellel aastal ühine ülestõusmissoov - ehk siis rõõmu ja rahu südamesse!" sõnas ta.

Tallinna Peeter-Pauli katedraali õuel süüdati paasaküünal laupäeva hilisõhtul.

Paasaküünal sümboliseerib Kristust ja jagatud küünlatuli tähendab usku. Rahust ja just inimese sisemisest rahust ja selle tähtsusest tänases maailmas kõneles ka piiskop Philippe Jourdan.

"Et inimesed ei tahaks enam üksteist tappa või üksteisele kätte maksta nagu meie kahjuks näeme paljudes kohtades. Vahel ei ole kerge leida, kes on need õiged ja kes on need valed. Kui on palju vihkamist, siis vihkamine on alati vale," märkis piiskop Jourdan.

Õigeusukiriku kogudused tervitasid ülestõusmispüha veidi enne keskööd alanud ristikäiguga.

Täpselt südaööl peatus ristikäik, et avada sümboolselt uks ja kuulutada,et Kristus on surnuist üles tõusnud, võitnud surmaga surma ning kinkinud hauasolijaile igavese elu.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit Kornelius ütles, et seda mõtet tuleks meeles hoida. "Siis on elu inimestel selge ja rahulik, et Jumalaga on kõik hea. Kristus on surnust üles tõusnud."

"Üles tõusnud Jeesusega algab terve inimkonna jaoks uus ajastu, mis täidab meie hinged, mõnikord ilma et me arugi saaksime, tõelise headuse ja armastusega, tõelise ja puhta leebuse ning eluga. Kristus on üles tõusnud!" teatas omakorda Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus.