Fotod | Kolm nädalat avamiseni: Balti jaama turg on püsilepingutega kaetud

Balti jaama uus turg, mis ehitatakse vana asukoha peale nullist üles, jaguneb suletud kauplemisalaks ja avaturuks: suletud hoone maht on suurusjärgus 20 000 ruutmeetrit, millele lisandub umbes 4000 ruutmeetrit avaturu lette. Seega on suurem osa turust kinnise katuse all.

Kokku on turul üle 300 kauplemiskoha, neist püsikohtadeks on plaanitud umbes 170 letti. Neist 97 protsenti on nüüdseks, mil turu avamiseni 19. mail on jäänud pisut üle kolme nädala, lepingutega kaetud. Hoonesiseseid teisaldatavaid müügilaudu-lette saab paigaldada üle 60, välilette tuleb üle 120, kuhu saab osta nii päeva- kui hooajapileteid.

Lett tasub ette tellida

Memmekesed, kes metsast suure seenesaagiga välja tulnud ja soovivad päeva kaupa seda müütamas käia, võiksid aga enne kohalesõitmist leti igaks juhuks varem broneerida.

"Üksiku müügilaua võib saada ka hommikul kohale tulles, aga kui soovitakse „laadungitäit“ kaupa müüa, siis peab kindlasti eelnevalt telefoni või meili teel välja selgitama, palju meil hetkel vaba pinda on pakkuda," annab Balti jaama turu juhataja Andres Rjabov kauplejatele nõu.

Palju müügipilet maksab, Rjabov ei avalda. " Kauplemishinnad sõltuvad konkreetsest kauplemiskohast ja rendiperioodi pikkusest, pensionäridele pakume päevapiletiga kauplemisel ka soodustust," ütleb ta vaid.

Balti jaama turg ei piirdu üksnes värske aia- ja toidukraamiga, mis on ka selle peamine erinevus Nõmme turust. Samuti leiab sealt tänavatoiduala.

"Kuna tegemist on universaalturuga, siis meil on olemas nii toidu- kui tööstuskaubad. Samuti on meil esindatud erinevad teenused, meelelahutus- ja toitlustuskohad. Suurt rõhku olema pannud kodumaisele toidukaubale ning väikestele toitlustuskohtadele," tutvustab Rjabov. "Eelistame kindlasti kodumaiseid tootjaid ning kauplejaid, kes müüvad pigem omanäolist kaupa, tegutsemise juriidiline vorm on teisejärguline," ütleb turu juht, viidates, et nende silmis on kauplejatena võrdsed nii eraisikud, ühistud kui ettevõtted.

Näiteks avavad turuhoone ruumes uksed spordiklubi, mitu väikest toidupoodi, pagariäri, lemmikloomapood jne.

Ehkki turualast mööduja näeb alles pooleliolevaid ehitisi, kinnitab Rjabov, et ehitus on graafikus, sisseseadet paigaldatakse ja turg avatakse plaanikohaselt 3,5 nädala pärast ehk 19. mail.

Kaks Selverit kõrvuti

Kuigi tegemist on turuga, ei saada ka siinkohal läbi ilma suure kaupluseta ankurrentnikuna - Selver rajab turuhoonesse oma kaupluse 2000 ruutmeetri peale. Alles jääb ka mõnesaja meetri kaugusel jaamahoones tegutsev Selver.

"Need kaks poodi jätkavad paralleelselt. Oleme mõelnud nii, et väiksem, jaamahoones olev Selver jääb teenindama rongireisijaid. Suuremas, turul asuvas poes on söögi-joogi sortiment kõvasti laiem, pluss tööstuskaubad. See siis on mõeldud teenindama rohkem Põhja-Tallinna ja Kalamaja elanikke," tutvustas Selveri pressiesindaja Karl-Villem Vaserik.

Mis on Astri Grupp?

Balti Jaama Turg OÜ-d haldab Astri Kinnisvara OÜ, mille omanikeks on Ülo Hage, Eve Kirs, Hannes Kirs, Sander Hage ja Silver Hage.

Astri Kinnisvara kuulub Eesti kapitalil põhinevate ettevõtete gruppi, mis on tegutsenud alates 1991. aastast. Astri grupp tegeleb peamiselt kaubandusliku kinnisvara arendamise ning üüri- ja haldamisteenuse osutamisega.

Astri peab Tartu Lõunakeskust, Pärnu Keskust, Narvas Astri Keskust, Fama Keskust ja Tempo Mööblimaja, Tallinnas Balti jaama turgu ja DEPOO turgu.