Euroopa Kohtu kohtujurist: Uber on transporditeenus

Uberi teenus on Eruoopa Kohtu kohtujuristi hinnangul tellimuse alusel toimuva linnatranspordi täieliku süsteemi korraldamise ja juhtimise teenus. Lisaks ei paku Uber kohtujuristi sõnul autojagamisteenust, kuna reisijad valivad sihtkoha ja juhid saavad selle eest tasu summas, mis kaugelt ületab lihtsat kulude hüvitamist.

Arvestades asjaolu, et transporditeenus on majanduslikult teenuse põhielement, samas kui nutitelefonirakenduse abil reisijate juhtidega kokkuviimise teenus on teisejärguline, tegi kohtujurist Euroopa Kohtule ettepaneku kvalifitseerida Uber teenuseks transpordi valdkonnas.

Sellest lähtuvalt kehtivad kohtujuristi sõnul Uberi pakutavale teenusele samad nõuded, mis muudele transporditeenustele.

Kohtujuristi ettepanek ei ole Euroopa Kohtule siduv. Kohtujuristi ülesanne on täiesti sõltumatult teha Euroopa Kohtule ettepanekuid talle määratud asjade õigusliku lahenduse kohta. Euroopa Kohtu kohtunikud alles asuvad selles kohtuasjas nõu pidama. Kohtuotsus tehakse hiljem.

Ülemöödunud aasta suvel algas Euroopa Liidu kohtus Hispaania kohtuniku algatusel arutelu selle üle, kas Uber pakub sõiduteenust või digitaalset teenust.

Uber ütles siis, et on rahul, et asi kohtusse jõudis, kuna ei soovi olemasolevaid reegleid rikkuda. Juhul kui Uberi teenus määratletakse infoühiskonna teenuseks, siis on riikidel raskem selle tegevust piirata. Kui kohus otsustab, et Uber pakub transporditeenust, siis võidakse firmale esitada karmimaid turvalisuse tagamise ja tegevusloa hankimise nõudeid.