Loodusturismi ettevõtjad: ka välismaal ollakse mures meie metsade pärast

Viimasel ajal on Eestis olnud terava arutelu teemaks, kas meie metsades tehtav raie on liiga intensiivne või mitte. Loodusturismi ettevõtjate sõnul on nad hakanud saama paljudelt oma välismaalastest püsiklientidelt tagasisidet, kus avaldatakse nördimust Eesti metsades toimuva raie üle. Keskkonnaministeeriumi sõnul järgitakse Eestis siiski säästva metsanduse põhimõtteid.

Johan Schaerlaeckens on Eesti loodust uudistamas käinud juba üheksa aastat. Ta ütles, et siinne loodus on alati olnud tema lemmikpaigaks, kuid viimase paari aasta jooksul on talle üha enam silma jäänud raielangid ning metsaveoautod ja see teeb kurvaks. vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Hollandis ja Saksamaal, minu kodumaal ja naaberriikides investeeritakse miljoneid eurosid, et taastada metsise, ilvese, hundi, laanepüü ja kaljukotka elupaiku ja teil on see kõik olemas ja te hävitate seda kõike praegu," rõhutas ta.

Tarvo Valker on loodusturistidele giidiks üle kogu Eesti. Tema sõnul on eriti murelikuks tegev, et üha enam on raielanke näha kaitsealade lähinaabruses ja mõnel pool juba ka piiranguvööndis.

"Eriti viimase kolme aastaga on see vahe olnud väga drastiline ja selleks, et jõuda kaitsealadele, tuleb läbida pidevalt väga suuri ja ulatuslikke raielanke," nentis ta.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ütles, et raietegevus pole liiga intensiivne ja 10 protsendi Eesti metsade puhul on metsatööle igasugune keeld. 15 protsenti metsa on aga piiranguvööndis, kus teatud raietegevus on vajalik vaid erijuhtudel. Ta lisas, et ei saa olla ootust, et Eesti metsades üldse majandustegevust ei toimuks.

"25 protsenti meie metsadest on kaitsealad, siis väljaspool seda teatud tingimustel metsade majandamine toimub ja ka riigimetsas seda säästlikul viisil ikka tehakse," märkis

asekantsler.

Ettevõtte Estonian Nature Tours juhi Marika Manni sõnul levib negatiivne tagasiside sotsiaalmeedias kulutulena ja praegune metsapoliitika kahjustab tõsiselt tööd, mida on tehtud Eesti kui loodusturismi sihtkoha arendamisel.

"Milline signaal levib praegu Euroopasse ja mujale maailma, sest uskuge mind, lääneriikides on poliitikute seas märksa enam loodusest hoolivaid inimesi kui meie riigis," sõnas ta.

Mann ütles, et tema jaoks on küsitavaks muutunud kogu Eesti looduskaitsesüsteem ja metsaraie piiramiseks tuleb ilmselt alustada rahvusvahelist petitsiooni.