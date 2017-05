Ajalehed pakuvad Korbi vabanevale ministrikohale erinevaid kandidaate

Veikko Luhalaid ütles Postimehele, et temaga pole sel teemal juttu tehtud.

"Päris ausalt – minule pole seda pakkumist tehtud, aga kui see peaks tulema, siis on see kindlasti väga huvitav ja loomulikult tõstab enesehinnangut, aga pean väga järele mõtlema. Praegu ei oska ma sel teemal kaasa rääkida," rääkis Luhalaid ajalehele.

Postimees märgib, et juhul kui uus minister tuleb riigikogu liikmete seast, siis on oluline ka see, kes tuleb asendusliikmena parlamenti.

NATO tippkohtumisel viibiv peaminister Jüri Ratas ütles ERR-ile, et tutvustab uut riigihalduse ministri kandidaati tuleva nädala alguses.

Üks anonüümsust palunud keskerakondlane ütles Eesti Päevalehele, et uus minister ei pruugi olla vene rahvusest ja Keskerakonna vene tiival tuleb see alla neelata. "Nende kalinka pärast olemegi kehvas seisus. Nad pole suutnud viisi pidada, nad on siin proovinud häält tõsta ja teha kambaga umbusaldust Jürile. Midagi pole teha. Jüri [Ratas] peab hakkama karmimalt käituma. Kes ei taha rivis käia ja aru saada, mis on peaministri partei vastutus, siis – nimekirjast välja, valimistele ei tule. Ja kui see ei aita, siis erakonnast välja."

Andrei Novikov ja Mihhail Kõlvart ütlesid ajalehele, et neile pole pakkumist ministriks hakata tehtud.