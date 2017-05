Panditulumaksu ei tule, koalitsiooni läbirääkimised jätkuvad kolmapäevani

Pühapäevaks kokku kutsutud pressikonverentsil tegi peaminister Jüri Ratas (KE) teatavaks, et panditulumaksu ärajätmises jõuti konsensusele.

"Panditulumaksu ei tule," kinnitas Ratas.

SDE juht Jevgeni Ossinovski kinnitusel on läbirääkimiste meeleolu konstruktiivne ja hea. "Jätkame arutelusid ja lähiajal jõuame kindlasti ka kokkulepeteni. Olukorras, kus vähem kui kuu aega tagasi on kokku lepitud eelarvestrateegia, siis täiendavalt tulupoole ülevaatamine tähendab üsna tõsiseid ülevaatamisi. Me ei tee ehku peale, vaid täies vastutuses koos rahandusministeeriumi spetsialistidega," ütles Ossinovski.

Kõigi nelja arutelu all oleva maksu kohta pühapäeva pärastlõunaks otsust veel polnud.

"Me ei ole lõpikult milleski veel kokku leppinud, sest täisrehkendust ei ole veel laual. Katteallikate osas arutelu käib," selgitas arutelu ellu kutsunud Helir-Valdor Seeder (IRL).

Seeder ütles, et ametiühingud on riigisektori palgatõusu ärajätmist vastustades toetunud puudulikule informatsioonile. "Meedial ei ole mõtet juhuslikult tulnud infot laiendada. Kui on asjad kokku lepitud, siis me sellest kindlasti ka teada anname," soovitas Seeder.

Ratas kinnitas, et läbirääkimised jätkuvad. "Eesmärk on leida terviklahendus maksudele, mida ära jätame," kinnitas valitsusjuht.

Küsimusele, kas ta valitsust tabanud skandaalide tõttu tagasiastumisele ei ole mõelnud, vastas Ratas eitavalt, lisades, et ta on viimastel nädalatel tunnetanud EKRE ja Reformierakonna tuntavat lähenemist teineteisele.

Esmaspäeval toimub IRL-i eestseisus, mistõttu pühapäeval koalitsioonis IRL-i ministrite vangerdusest veel ei räägitud, sest enne peab erakond oma sees küsimuse läbi arutama. Siiski pole see Seederi kinnitusel ka esmaspäevase IRL-i eestseisuse päevakorras. "Personaliküsimusi päevakorras ei ole ja ka ei tule," kinnitas Seeder.

Ratas: kolmapäevaks leiame konsensuse

Valitsuskoalitsiooni esindajate läbirääkimised ülejäänud maksude asendamiseks jätkuvad kolmapäevani.

Pärast kohtumise lõppu ütles peaminister Jüri Ratas, et koalitsioon otsib jätkuvalt võimalusi ühisdeklaratsioonide ja pakendiaktsiisi muutmiseks ning magustatud jookide maksustamiseks.

"Selge on see, et on teatud teemad, mida tänane koalitsioon ei muuda, on see siis õpetajate palgatõus või olgu madalapalgaliste või keskmist palka teenivate inimeste tulumkasuvaba miinimumi tõus 500 euroni järgmisel aastal, aga jah, soovitakse ühisosa leida ja järgmise nädala keskpaigaks on see etapp selles koalitsioonis lõppenud ja on konsensus saavutatud," lubas peaminister.

"Käib töö sisu osas, aga ka katteallikate otsimine, me lähtume tõesti sellest, et uusi makse me ei soovi kehtestada ja kui me täna midagi ära jätame, siis me vaatame need võimalused üle, et eelarve oleks tasakaalus."