EKRE liige lubab "õiget" ajalooõpetust ja Euroopas mošeed sulgeda

"Lõpetan rassistlikel alustel linnavalitsusse ametikohtade loomise - Keskerakond lõi Abdul Turayle tema üle ostmiseks SDE käest linnavalitsusse uue, fiktiivse ametikoha. Kuna seda teguviisi motiveeris vaid subjekti must nahavärv, mille abil Brüsselis pugeda, oli tegemist ilmselgelt rassitliku aktiga maksumaksja raha eest!" lubab Kirsberg oma veebilehel ja sotsiaalmeedias sügisesteks kohalikeks valimisteks.

Riigikogu valimistel oleks Kirsbergi sõnumiks: "Tühistame Eestile vaenulike venelaste, nagu Yana Toom-Litvininova-Tšernogorova, kodakondsused ning saadame nad riigist välja. Sinna alla kuuluvad kõik, kes on organiseerinud Eesti riigi vastast tegevust, nagu Pronksiöö korraldajad!"

EKRE esindaja on Kirsbergiga vestelnud

Riigikogu EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme ütles, et on üldjoontes Kirsbergi lubadustega kursis.

"Võtame seda, kui tema poolt tulnud sisendit ja ettepanekuid. Ta ei väida, et need on erakonna seisukohad, vaid ühe inimese mõtted," lausus Helme. "Igal juhul on altpoolt tulnud initsiatiiv teretulnud."

Praegustel andmetel kandideerib Kirsberg Nõmmel ning sealne ringkonna esindaja Urmas Espenberg on viimasega lubaduste osas vestelnud.

Helme sõnul pole EKRE-l olnud põhjust Kirsbergi olnud korrale kutsuda.

"Inimesed astuvad erakonda vabatahtlikult ja kinnitavad avalduses, et toetavad erakonna programmi ja põhikirja. Kui nad ei levita veendumusi, mis on nende dokumenditega vastuolus, siis pole põhjust inimest hukka mõista või korrale kutsuda," sõnas Helme.

Helme meenutas, et EKRE lubaduse ja programmi kinnitab kohalikel valimistel iga ringkond, riigikogu ja Euroopa parlamendi valimisteks volikogu. Helme ütles, et kandidaadid riigikogu ja Euroopa parlamendi valimisteks pole erakonnal veel kinnitatud.

Kirsberg asuks "islamit välja juurima" ja "õiget ajalooõpetust levitama"

Ka tuleb Kirsbergi sõnul kriminaliseerida okupatsiooni eitamine ja Nõukogude Liidu sümboolika ülistamine Eestis, utiliseerida pronkssõdurina tuntud monument ja kõik muud Nõukogude Liidu sümbolid.

Endiselt presidendilt Toomas Hendrik Ilveselt lubab Kirsberg Ärma talu konfiskeerida, luua põhiseadustribunali ja viia läbi puhastuse "riikliku meedia" ridades. "Vallandame kõik, kes on mustanud Donald Trumpi, levitanud demagoogiat konservatiivide osas või aidanud muul viisil kaasa punase/neomarksistliku ideoloogia levitamisele!"

Kirsberg on välja toonud ka valimislubadused Euroopa parlamendi valimistel ning lubab viia koolide ajalootundisesse "kompetentse kolmanda reichi käsitluse." "Siin ei ole midagi pistmist Hitleri ülistamisega, vaid lihtsalt tõe päevavalgele toomisega, sest valega represseeritakse meie tänast ühiskonda," teatab Kirsberg.

Kirsberg kuulutab, et juurib Euroopast täielikult välja islami, sulgeb kõik mošeed, medresed ja muu islami taristu, lisaks sellele ka "vene maailma mürgised mõjud."

Lubaduste hulka kuulub ka holokausti eitamise dekriminaliseerimine.

Vabaerakond heitis Kirsbergi mullu sotsiaalmeedias ilmunud rassistlike postituste tõttu välja. Pärast seda astus mees EKRE liikmeks.