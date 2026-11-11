Sanders ei toeta Schumeri jätkamist senati demokraatide juhina

Demokraatide vasakpoolse tiiva liider Bernie Sanders teatas, et ei toeta senaator Chuck Schumeri tagasivalimist USA kongressi ülemkoja demokraatide juhiks. Senaator Sandersi viimase avalduse tõttu suureneb võimalus, et Schumerist ei pruugigi saada senati enamuse juht, kui demokraadid taastavad kontrolli kongressi üle.

"Tunnen Chuck Schumerit isiklikult juba üle 30 aasta ja ta on mulle sümpaatne. Keegi ei tee tööd rohkem kui Chuck Schumer. Kuid minu hinnangul on nüüd aeg muutusteks ning ma ei toeta Chucki tagasivalimist demokraatide liidriks," teatas Sanders.

85-aastase Sandersi sõnul näitasid viimased valimistulemused, et valijad soovivad näha partei eesotsas uusi juhte.

"Kui see kampaania üldse millestki rääkis, siis muutustest, vajadusest, et Demokraatlik Partei liiguks minu nägemuse kohaselt uues ja julges suunas," ütles Sanders.

Ka teised demokraatidest senaatorid on andnud märku, et partei vajab uut juhtkonda. Vasakpoolne senaator Chris Van Hollen ütles pärast hiljutisi valimisi, et valijate soov muutuste järele oli selge ning tema hinnangul tuleks sama küsimust arutada ka senati demokraatide juhtkonnas. Michigani senaator Elissa Slotkin leidis, et valimistulemused näitasid ameeriklaste soovi muutuste järele.

Ajaleht The Guardian kirjutab, et demokraatlikus parteis hakkasid üleskutsed muutusteks kõlama juba 2024. aastal, mil Joe Biden loobus vanusega seotud murede tõttu tagasivalimiskampaaniast.

Vahevalimiste järel pääses kongressi terve rida vasakpoolseid saadikuid ning surve demokraatide juhtkonnale kasvas veelgi. Näiteks Michigani osariigist senatisse valitud Abdul El-Sayed teatas, et toetab Van Holleni valimist senati demokraatide juhiks.

Ajaleht The Times kirjutab, et veel mõni päev tagasi näis Schumer olevat kindel oma positsiooni säilimises. Nüüd aga kogub tema tagasivalimise vastane liikumine hoogu. Võimaliku rivaalina ongi üles kerkinud Chris Van Hollen.

Schumeri vastased leiavad, et temast on saanud Bideni ajastu ja Washingtoni poliitilise eliidi sümbol ning demokraatidel on vaja uut suunda. Van Hollenit peetakse vasakpoolsema suunaga demokraadiks, kelle poliitika keskmes on majanduslik võrdsus, sotsiaalsete õiguste laiendamine ja kliimameetmed.