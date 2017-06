Kaljulaid: töö julgeoleku kindlustamisel ei lõpe iial

President Kersti Kaljulaid ütles, et Eesti ja Leedu julgeolekualane koostöö on väga oluline, kuid töö selles vallas ei lõpe iial.

Kaljulaid ütles Kõltsu mõisas Leedu presidendi Dalia Grybauskaitė auks korraldatud riigiõhtusöögil, et Eesti ja Leedu näevad ümbritsevat maailma üsna ühtemoodi - nii ohtusid kui ka seda, mida tuleks nende vähendamiseks ja kontrollimiseks ette võtta.

"Tihe julgeolekualane koostöö on alati olnud väga oluline meie kahepoolsetes suhetes. Koos tegutsedes ning üksteist toetades ka kõige raskematel aegadel, oleme saavutanud edu oma julgeoleku kindlustamisel. Samas tuleb tõdeda, et meie töö selles vallas ei ole lõppenud, ega lõpe iial," sõnas Kaljulaid.

President kordas Grybauskaitė sõnu eelmise aasta sügisel toimunud kohtumisel, et kuigi Eestil ja Leedul pole suuri armeesid, on riigid tugevad tänu julgusele ja vastupidavusele.

"Olles Sinuga täiesti nõus, lisaksin, et me oleme tugevad ka tänu meie omavahelisele koostööle. Koos tegutsedes oleme tugevamad kui üksikult toimides. Nii lihtne see ongi," ütles Kaljulaid.

Ta lisas, et Eesti ja Leedu pole lähedased ainult tegudes, vaid ka hinnangutes ja väärtustes. "Maailm meie ümber on muutlik, ettearvamatu. Me näeme, kuidas riigid ja nende juhid loobuvad seni kehtinud reeglitest ning kaugenevad väärtustest. Me näeme katseid Euroopa Liitu ja NATO-t lõhestada ning lüüa kiilu meie riikide vahele. Meie vastus ei saa muud olla kui veelgi tihedam väärtustel põhinev omavaheline koostöö," rääkis president.