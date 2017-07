Olerex ostab ära Favora tanklaketi

Johnny ja Aqua Marina sõlmisid seitsme Favora tankla ostu-müügi lepingu 19. juunil. Selle kohaselt omandab Aqua Marina Favora tanklad, sest Johnny soovib kütuse jaemüügiturult lahkuda. Tehingu toimumine eeldab konkurentsiameti heakskiitu.

Aqua Marinale annab tehing võimaluse tugevdada enda osalusega firmade positsiooni Eesti mootorikütuste jaemüügiturul.

Favora tanklad asuvad Tallinnas, Tartus, Viljandis, Võrus, Võru Kosel, Põlvas ja Rõuges.

Ettevõtte tegevusalad on mootorikütuste, õlide ja määrdeainete müük. Ettevõte teenis 2015. aastal 11,3 miljoni euro suuruse käibe juures 28 500 eurot kahjumit. Johnny AS omanik on Urmas Johanson.

Aqua Marina AS omanikud on Antti Moppel ja Andres Linnas, kellele kuulub ka tanklaketi Olerex operaator Olerex AS. Olerex teenis möödunud aastal 283,3 miljoni euro suuruse käibe juures 1,8 miljonit eurot kasumit.