Narva raekoda suleti külastajatele

Narva raekoda on päästeameti nõudel külastajatele suletud. See tähendab, et Narva ühte kuulsaimat turismiobjekti, vana Narva maketti, enam näha ei saa. Hoonet hakatakse tuleval aastal renoveerima.

Meistri Fjodor Šantsev Vana-Narva makett asub raekojas ajutisel, nii suurt maketti pole lihtsalt kuhugi panna.

Miniatuurset Narvat uudistada soovivaid turiste lubati hoonesse n-ö omal riisikol, sest ametlikult on remondiootel Narva raekoda avalikkusele suletud. Suletud hoones jalutavad turistid ei meeldi aga päästeametile. Raekojas ei tööta tuletõrje voolikusüsteem ja puudub tuletõrje automaatsignalisatsioon, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Linnavalitsuse hinnangul pole mõtet praegu tuleohutusnõuetele raha kulutada, kuna hoonet hakatakse tuleval aastal niikuinii renoveerima. Päästeameti kopsakast sunnirahast pääseski vaid hoone sulgemisega.

Narva linnavalitsuse liikme Georgi Ignatovi sõnul hakatakse mängulinnale asupaika otsima vähempakkumisega, kuid 135 ruutmeetriil asuvale, pea 500 miniatuursele majakesele on Narvas raske ruumi leida.

"Me otsime sellist ruumi, mis oleks vähemalt 200 ruutmeetrit ja ilma postideta. Narva linnas selliseid ruume ei ole, nii et me kuulutame välja konkursi, et saaks juba turiste vastu võtta ja teha sellest maketist korralik atraktsioon, mille eest saab ka raha võtta ja samas seda presenteerida juba ametlikult ja korralikus vormis," rääkis Ignatov.

Sõjaeelse Narva makett jääb publiku eest varjatuks umbes üheks aastaks. "Kindlasti polnud see makett kunagi ametlikult esitletud. Praegu on ta poolametlikult raekojas ja kindlasti ei ole see õige," lisas ta.

Narva raekoda, kust makett pidanuks varem või hiljem välja kolima, seisab tühjana juba 20 aastat. Hoone renoveerimine koos platsiga peaks algama tuleva aasta alguses. Raekojas leiavad koha Narva volikogu, sinna tuleb esindussaal, käsitööliste töökojad, restoran ja turismiinfopunkt.