X!

Asfaldi jaoks oluline bituumen on lühikese ajaga tublisti kallinenud

Majandus
Teetööd
Teetööd Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Asfaldi jaoks olulise bituumeni hind on kahe nädala jooksul pea poole võrra kerkinud. Transpordiamet kuulutas samal ajal välja aga hanke uurimaks, kas kallile bituumenile võib leida alternatiivi hoopis plastijäätmetest.

Mart Arusoo transpordiametist ütles, et plastijäätmeid bituumeni asemel kasutades saaks lüüa mitu kärbest ühe hoobiga. Ühelt poolt saaks väiksema keskkonnajalajälje, teisalt ei pea välismaalt kallist bituumenit sisse ostma ja kolmandaks saaks ümbertöödelda plasti, mis muidu läheks põletusse.

"Põhimõtteliselt on meie eesmärk asendada mingi osa asfaltsegus olevast bituumenist plastiga. Bituumenit on asfaltsegus keskeltläbi viis protsenti. Kui me sellest viiest protsendist suudaksime omakorda viis protsenti asendada, siis võttes aluseks Eesti keskmised mahud – Eestis toodetakse aastas keskmiselt 1,2 miljonit tonni asfaltsegu –, tähendab see kuskil 60 000 tonni bituumenit," rääkis Arusoo.

"Kui suudame sellest 60 tonnist viis protsenti asendada, siis see on juba kolm tonni plasti ja selle kolme tonni bituumeni, mille me ära jätame, tänane turuväärtus on üle kahe miljoni," lisas Arusoo.

Asfaldi jaoks oluline bituumen on see sügis läinud märksa kallimaks, lisas ta.

"Bituumeni hind käitub vastavalt nafta hindadele ja kogu maailmapoliitikale, samamoodi nagu kütus bensiinijaamades. Viimase kahe nädalaga on bituumeni tonnihind tõusnud kuskil 550 euro pealt 700–750 euroni ehk päris märgatav hinnatõus. Seda, mis ta siin järgmise paari nädala jooksul veel teeb, ei oska ette ennustada," rääkis ta.

Osati on bituumen kallis ka seetõttu, et sel aastal tarnib bituumenit Eestisse ainult üks ettevõte – Leedus asuv Poola Orlen. Veel enne sõda tuli valdav osa bituumenist aga üldse Valgevenest või Venemaalt. Arusoo rääkis, et kuni bituumeni hind püsib kõrge, võib olla ka mõistlik plastijäätmeid kasutada.

"Praegu me oleme võtnud, et see plasti hind võiks olla suurusjärgus 100–200 eurot tonn. Kui bituumen nüüd sellesse hinnaklassi langeb, siis jääb plasti mõttekus tõesti väikseks. Nii kaua, kui bituumeni hind on kõrgem ja plasti hind odavam, võiks see mõistlikkus ikkagi jääda. Seda me soovime aga kogu selle uuringu käigus teada saada: kogu selle plastisisendi majanduslikku väärtust, voogusid ja seda, mis mahtudes seda plasti üldse võiks Eestisse tulla, mida asfaltsegudes kasutada," rääkis transpordiameti ekspert.

Transpordiameti projekt kestab 2029. aasta alguseni ning seire jätkub veel viie aasta jooksul. Projekti maksumus on ligi 800 000 eurot koos käibemaksuga ning seda rahastab riigikantselei avaliku sektori innovatsioonifond.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:24

Politsei saatis riigist välja eriteenistustega kontaktis olnud Vene kodaniku

10:19

Üle pika aja 90 minutit mänginud Paalberg andis kaks väravasöötu

10:19

Eesti keeles ilmus Lucy Worsley raamat "Kuningannad ja kuningad"

10:15

Theatrumis jõuab lavale Pessoa loomingul põhinev "Elada on olla teine"

10:14

Rudimental esineb veebruaris Tallinnas

10:14

Prantsuse rahvasaadikud hauvad mõtet andmemaksust

10:06

ERR-i teleuudised kell 9:00

10:00

Mirjam Mõttus paneb proovile Eesti perede valmisoleku kriisideks

09:50

Hundi väljaheide reedab sõraliste põuda Eesti metsas

09:34

Varro Vooglaid: kolm kriitilist tähelepanekut eutanaasiareferendumi kohta

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

01.11

Sõja 1712. päev: Venemaa suurimaid naftatehaseid Nižni Novgorodis süttis droonirünnakus Uuendatud

01.11

Kergejõustiku Euroopa meister suri vaid 34-aastaselt

06:31

Meedia: Trump valmistub demokraatide võidu korral valitsema ilma Kongressita

01.11

Mürgel Saksamaal: Z-põlvkonna meeleavaldustel toimusid rüüstamised

01.11

FBI: miljarditesse ulatuva krüptovarguse taga on Põhja-Korea

01.11

Läti Valka omavalitsus on maksejõuetu ja koostöö Valgaga lõppes

01.11

Aina rohkem inimesi käib oma pesu pesemas selvepesumajades

09:27

ISW: Vene väed kaotasid territooriumi teist kuud järjest Uuendatud

01.11

Teisest sambast raha välja võtjad saavad novembrist taas koguma hakata

01.11

Taas rekordi püstitanud Petrõkina tegi treenerile ilusa sünnipäevakingi

ilmateade

SPORT

10:19

Üle pika aja 90 minutit mänginud Paalberg andis kaks väravasöötu

09:25

Paidele piisab viimases voorus ajalooliseks meistritiitliks ka viigist

08:59

Antonellist sai aegade noorim vormel-1 maailmameister

08:17

Eesti käsipallikoondis alustab EM-valiksarja raskete katsumustega

loe: kultuur

10:19

Eesti keeles ilmus Lucy Worsley raamat "Kuningannad ja kuningad"

10:15

Theatrumis jõuab lavale Pessoa loomingul põhinev "Elada on olla teine"

10:14

Rudimental esineb veebruaris Tallinnas

08:51

Getriin Kotsari debüütlavastuses uuritakse kartograafidena oma mälestusi

loe: eeter

10:00

Mirjam Mõttus paneb proovile Eesti perede valmisoleku kriisideks

01.11

Oliver Rõõmus: pühadus on kadunud

01.11

Säm: olen laulukirjutajana väga palju arenenud

01.11

Ene Rämmeld: tahan, et mind armastanud inimesed oleksid minu üle uhked

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (02.11.2026 09:00:00)

01.11

Päevakaja (01.11.2026 18:00:00)

01.11

Teadlased kasvatasid robotile meeleelundi

01.11

ERR Ohios: inimestele valmistab muret töökohtade kadumine

01.11

Pooled hundikahjujuhtumid on murtud lambad ja veised Soomaal

31.10

Johann Köleri 200. sünniaastapäeva näitusi saatis erakordne publikumenu.

31.10

Päevakaja (31.10.2026 18:00:00)

31.10

Piiriäärne Valka omavalitsus on maksejõuetu

30.10

Päevakaja (30.10.2026 18:00:00)

30.10

Järva vallas avati erainitsiatiivil loodud loodushariduskeskus

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo