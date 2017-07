USA eriesindaja Ukrainas külastas Kramatorski linna ja süüdistas Venemaad

USA eriesindaja Ukrainas Kurt Volker ütles pühapäeval rindejoone lähistel asuvat Kramatorski linna külastades, et vägivalla põhjuseks Donbassis on Venemaa agressioon ning olukorda sealses piirkonnas saab iseloomustada kui "kuuma sõda", mitte aga kui "külmutatud konflikti".

Washington nimetas endise USA suursaadiku NATO-s eriesindajaks Ukrainasse 7. juulil. Valge Maja on varem teatanud, et Donbassi konflikt on peamiseks takistuseks USA ja Venemaa suhete parandamise teel, vahendas Reuters.

Volker lubas, et tal on koostamisel nimekiri ettepanekutega, kuidas president Donald Trumpi administratsioon saaks kõige paremini Ida-Ukraina rahuprotsessile kaasa aidata.

"See ei ole külmutatud konflikt, see on kuum sõda ja see on vahetu kriis, millele me kõik peame kiiremas korras tähelepanu pöörama," nentis ta.

Volker vastas jaatavalt küsimusele, kas ta näeb konflikti põhjusena Vene agressiooni, mitte aga Ukraina sisemisi probleeme. "Me oleme näinud, mis on juhtunud; me mõistame,

kuidas konflikt alguse sai; me saame aru, kuidas seda praegu juhitakse, ning seetõttu on tähtis, et Ameerika Ühendriigid oleks teemasse rohkem kaasatud," selgitas ta.

Möödunud nädal oli Donbassi regioonis üks viimase aja ohvriterohkemaid ning see ajendas Saksamaad ning Prantsusmaad kutsuma uuesti üles täitma 2015. aastal sõlmitud Minski rahuleppe tingimusi.

Esmaspäeval peaks toimuma nn Normandia formaadi ehk Prantsusmaa, Saksamaa, Ukraina ja Venemaa riigijuhtide vahel konflikti asjus telefonivestlus.

USA välisminister Rex Tillerson ütles juuli alguses, et Ukrainasse rahu toomiseks peab Venemaa tegema esimese sammu. Ukraina president Petro Porošenko nimetas seda tugevaks signaaliks Washingtoni toetuse kohta.

Karjääridiplomaat Volker on vabariiklasest senaatori John McCaini endine nõunik, kes on aastaid pooldanud Venemaale jõulisemat vastu astumist. Muuhulgas on ta kutsunud üles tarnima Ukrainale nn surmavat relvastust.