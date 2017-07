Eesti Loomakaitse Seltsile teevad muret kutsikavabrikud

Kutsikavabrikud on ettevõtted, kus koeri paljundatakse et teenida raha. Kutsikaid on vaja saada kiirelt ja palju, seega ei pöörata piisavalt tähelepanu loomade heaolule. Koeri paaritatakse liiga tihti ning pojad võetakse emadelt liiga varakult ära, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Kutsikavabrikute tingimused on tavaliselt väga kehvad. Loomi peetakse palju ja väga väikese ala peal koos. See tähendab ka seda, et tihtipeale pole koerte elutingimused puhtad.

Eesti Loomakaitse Seltsi kommunikatsioonijuht Liisa-Indra Pajuste räägib, et kutsikavabriku puhul on tavaline see, et koeraostja ei näegi, millistes tingimustes seda looma peetakse.

Müüjaga kohtutakse avalikus kohas, näiteks turul või mõnes parklas. Arveldamine toimub alati sularahas, mistõttu tagantjärele on kaebusi keeruline esitada.

Mõned päevad tagasi avaldas Eesti Loomakaitse Selts oma sotsiaalmeedia kontol hoiatavad pildid turul müüdavatest kutsikatest. Piltide alla on praeguseks kogunenud kümneid pilte ja lugusid seikadest, kus inimesed on ostnud omale vabrikust koera. Koera kasvades on selgunud, et tegu ei olegi müüja lubatud tõuga või siis on kutsikad olnud nii haiged, et on mõned nädalad hiljem hinge heitnud.

Eesti loomakaitseseaduses on märgitud, millised peavad olema loomade pidamistingimused. Liisa-Indra Pajuste sõnul saab seda seadust mitmeti tõlgendada.

Kui te märkate kahtlasi inimesi avalikus kohas kutsikaid müümas või satute mõne kutsikavabriku otsa, siis tuleks kohe pöörduda kas Eesti Loomakaitse Seltsi või veterinaar- ja toiduameti poole ning teha kaebus, ütleb Liisa-Indre Pajuste.

"Loomakaitse poolt onhästi oluline, et inimesed annaksid rohkem teada sellistest olukordadest, et me ise saaksime oma vabatahtlikke saata sellistesse kohtadesse," rääkis Pajuste.

Eesti Loomakaitse Selts tegeleb põhiliselt teavitustööga ning sel sügisel ongi plaanis koos Veterinaar- ja toiduametiga tuua nähtavale kulissidetagused ning teha põhjalikum teavituskampaania, et inimestele selgeks teha, miks sellistest kohtadest koeri osta ei tohi.

"Kui sa näed seda räämas emast, kelle käest kogu aeg tema pojad ära võetakse ja kes on järjepidevalt uute poegade ootel ja ta juba teab, et talt pojad võetakse ära. Nad peidavad neid ja need pojad on haiged. Ja inimesed ostavad ja nad mõtlevad, et tingimused ongi nii õudsed, et ma päästan siis ühe kutsika siit ära. See tegelikult ei ole nii. Inimene ei peaks sellisest kohast kunagi looma ostma, ta peaks alati ostma usaldusväärse müüja käest.

Enne koera ostmist peaks küsima luba tutvuda koera ema ning võimalusel ka pesakonnaga. Tuleb vaadata, et kutsikad ei oleks loiud ning kindlasti peaks olemas olema veterinaarpass. Passist peab jälgima, et koer oleks kiibistatud, vaktsineeritud ning lemmikloomaregistrisse kantud.