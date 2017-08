Tallinna linnapeakandidaadid | Taavi Aasa juhioskused on küsitavad

Kuigi Tallinna linnapea kohuseid täitev Taavi Aas kinnitab, et tema pole olnud linnavalitsuses toimunud korruptsiooniskeemidest teadlik, leiavad tema vastaskandidaadid, et Aas pole oma ametis hakkama saanud, mistõttu toimub linnavalitsuses endiselt kontrollimatu laristamine.

Nii Kristen Michal (RE), Raivo Aeg (IRL) kui Rainer Vakra (SDE) märgivad, et ilma kohtuotsuseta kedagi süüdi mõista oleks seadusevastane ja sestap ei saa nimetada praegust linnapea kohusetäitjat korruptsioonilõhnaliseks poliitikuks.

Samas tunnistavad Michal ja Vakra, et kaitsepolitsei on pidanud kinni mõned Aasa lähikolleegid, mis tekitab küsimuse, kas linnajuht tõesti ei omanud toimuvast ülevaadet. Michali sõnul selgub Aasa tegelik süükoorem siis, kui Arvo Sarapuuga seotud kaasus juba kohtuotsuseni.

Raivo Aeg heidab Aasale ette suutmatust muuta praegust linnavõimu läbipaistvamaks. Tema sõnul toimub endiselt linnasüsteemis põhjendamatu maksumaksja raha raiskamine ja lisaks tekitavad muret hiljutised korruptsioonifaktid, mis puudutavad peaasjalikult ametist lahkunud abilinnapea Arvo Sarapuud.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esinumber Martin Helme on Aasa suhtes ehk kõige kriitilisem. Tema arvates on olukord Tallinna linnavalitsuses kontrolli alt täielikult väljunud ja selle tulemusena on korruptiivset tegevust rohkem. Helme sõnul oli Edgar Savisaare ametiajal teada, et nö peremees oli majas, mistõttu oli linnavalitsuse hämar rahade liikumine paremini organiseeritud. EKRE esimehe väitel on see kontroll Aasal kadunud.

Taavi Aas ise leiab, et kui ta oleks midagi tehingutest teadnud, siis ei saaks ta linnapeaks kandideerida. Linnapea kohusetäitja nendib, et linnaametnikega seotud kohtusaagad häirivad igapäevast tööd. Aasa arvates võiksid kohtuotsused kiiremini sündida, sest siis saaks ka linnavalitsus kujundada oma kindla seisukoha.