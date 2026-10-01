Valitsus võib kaaluda kõrge energiahinna mõju leevendamist
Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo (RE) ülevaate järgi võib valitsus eeloleval talvel kaaluda kõrge energiahinna mõju leevendamist.
Erkki Keldo tutvustas valitsuskabinetile energiaturu olukorda, eeloleva talve hinnariske ning võimalusi väga kõrge energiahinna mõju leevendamiseks kodutarbijatele.
Valitsuskabinetile esitatav ülevaade käsitleb võimalikke meetmeid juhuks, kui energiahinnad tõusevad väga kõrgele.
Ülevaate esitamine ei tähenda veel toetuste rakendamise otsust. Meetmete vajadus, tingimused ja rahastamine tuleb otsustada eraldi, märkis kliimaministeerium.
Kas riigipoolse sekkumise vajadus tekib, sõltub väga palju talve ilmaoludest.
Toimetaja: Aleksander Krjukov
Allikas: "Aktuaalne kaamera"