Valitsus võib kaaluda kõrge energiahinna mõju leevendamist

Kas riigipoolse sekkumise vajadus tekib, sõltub väga palju talve ilmaoludest.

Ülevaate esitamine ei tähenda veel toetuste rakendamise otsust. Meetmete vajadus, tingimused ja rahastamine tuleb otsustada eraldi, märkis kliimaministeerium.

Valitsuskabinetile esitatav ülevaade käsitleb võimalikke meetmeid juhuks, kui energiahinnad tõusevad väga kõrgele.

Erkki Keldo tutvustas valitsuskabinetile energiaturu olukorda, eeloleva talve hinnariske ning võimalusi väga kõrge energiahinna mõju leevendamiseks kodutarbijatele.

Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo (RE) ülevaate järgi võib valitsus eeloleval talvel kaaluda kõrge energiahinna mõju leevendamist.

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