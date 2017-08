Kaitsja: Tuulbergi 50 000 eurot oli mõeldud tema purjetamiskaaslasele

Leppiku sõnul ei viita ükski tõend, kaasa arvatud Savisaare ja Tuulbergi omavahelise vestluse lindistus asjaolule, et Tuulberg oleks Savisaarele raha andnud. Leppik tõi esile, et Tuulbergil polnud ka mingit motiivi Savisaarele raha anda, kuna tema ettevõte poleks saanud Kultuurikatla hankel osaledes saada Savisaarelt mingit eelist või hüve arvestades riigihankemenetluse protsesse.

Leppik kinnitas, et Tuulberg tõesti võttis enne Savisaarega kohtuma minnes sularahana välja 50 000 eurot, kuid see oli mõeldud tema purjetamiskaaslasele. Ühtlasi lubas Leppik tõenditega üheselt ära näidata, millele purjetamisseltskonnal Tuulbergilt saadud raha kulus.

Ühtlasi märkis Leppik, et avalikkusele oli meedia vahendusel eelnevalt teatavaks saanud, et Tallinna linnavalitsuse ruumid on kaitsepolitsei teravdatud tähelepanu all. "Kas tõesti edukas ärimees läheks sellises olukorras linnavalitsusse Savisaarele altkäemaksu andma," küsis Leppik ,lisades, et mingit hüve poleks Tuulbergil riigihankemenetluses niikuinii linnapealt saada olnud.

Leppik märkis, et Tuulbergi ettevõte oli tõesti Kultuurikatla renoveerimishankel edukas, kuid seda vaid seetõttu, et parima pakkumise teinud ettevõte esitas hankeprotsessil valeandmeid ja tellijal tuligi seaduse järgi pakkuja eemaldada. Sealjuures pakkuja ei vaidlustanud seda otsust, mõistes ilmselt oma eksimuse suurust.