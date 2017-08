Pärnus võistlevad Baltimaade arboristid

Arboristid tahavad näidata, et nende töö on vajalik - puude tervise eest tuleb pidevalt ja õigesti hoolitseda, siis võivad puude all jalutajad end ka turvaliselt tunda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõrvalseisjale võibki puude otsas turnimine ohtlikuna paista, kuid puude hooldajad ise kinnitavad kui ühest suust, et kui järgida kõiki turvanõudeid ning olla tähelepanelik, siis pole arboristi töö, ükskõik kui kõrgel puu otsas, sugugi ohtlik. Aga tähelepanelik tuleb olla ka puude all liikujatel.

"Sageli me piirame tööala aedadega ära, aga siis tuleb keegi, pleier peas mööda tänavat. Tõstab selle aia sealt kivi seest välja ja astub töötsooni, absoluutselt adumata, et seal üleval hoiab üks arborist elu hinnaga üht 200-kilogrammist puusektsiooni kinni," kommenteeris meistrivõistluste korraldaja Heiki Hanso.

Pärnu rannapargi iidsete tammede otsas võib kahe päeva jooksul näha ligi neljakümmet Baltimaade parimat arboristi.

"See ei ole ainult võistlus, see on arboristide jaoks võimalus teineteiselt õppida ja kogemusi jagada. Samal ajal saame inimestele näidata, kuidas puude eest korralikult ja turvaliselt hoolt kanda," selgitas meistrivõistluste peakohtunik De Goure't Litchfield.

Mõõtu võetakse viiel alal - kannatanu päästmine puu otsast, kiirusronimine ja erinevate täpsust nõudvate ülesannete lahendamine puu otsas ja seda kõike aja peale.

Maskuliinses võistlejate seltskonnas võis märgata vaid paari naist.

"Loomulikult peab trenni tegema. On hea ütelus arboristide kohta, et arborist on ainuke inimene, kes võib saagida enda all olevat oksa ilma, et temaga midagi juhtuks," nentis Eesti Arboristide Ühingu esimees Piia Kivisild.