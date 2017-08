Loone saatis kommunismi kaitsnud Kreeka justiitsministrile tänukirja

"Austatud minister Stavros Kontonis, tahan väljendada oma tõelist tänulikkust ja austust teie ja Kreeka valitsuse otsuse vastu mitte osaleda konverentsil, mille teema oli "Kommunistlike režiimide kuritegude pärand 21. sajandi Euroopas". Teie otsuse tagamaade selgitus oli perfektne!“ kirjutas keskerakondlane Loone Kreeka veebilehel stavroslygeros.gr ilmunud pöördumises.

"Kahjuks sellised jõupingutused kaudselt õigustada natsirežiimi ja natsiideoloogiat on tänases Eesti poliitikas tugevalt olemas," lisas Loone.

Loone sõnul tõi tema otsus tähistada 9. mail liitlasvägede võitu Teises maailmasõjas esile raevu paljudes Eesti ajakirjanikes ja poliitikutes, aga tõi ka toetust. "Seetõttu lubage mul teile kinnitada, et Eesti ei ole natsiriik ja et ka siin nagu ka kõikjal mujal, on natsid ja natsismipooldajad vähemus."

Loone sõnul oli Kreeka ministri otsus euroopalike väärtuste meeldetuletus ja andis jõudu kõigile, kes muretsevad külma sõja aegse kliima suurenemise pärast täna.

"See konverents on häbi, aga ma olen kindel, et on olemas tulevik, mil selliseid üritusi enam ei korraldata. Teie vaid aitasite kaasa taolise tuleviku kiiremini pärale jõudmisele," resümeeris Loone.

Kolmapäeval mälestati Tallinnas kommunismi ja natsismi ohvreid, mille puhul kogunesid Eesti pealinna Euroopa Liidu justiitsministrid. Tulemata jättis Kreeka justiitsminister Stavros Kontonis, kuna tema sõnul ei saa natsismi ja kommunismi omavahel võrdsustada.

Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv Eesti justiitsminister Urmas Reinsalu lubas oma Kreeka kolleegile kirjalikult vastata.