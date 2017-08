OTSE kell 15: Savisaar, Mõis, Sõõrumaa ja Ivanova annavad pressikonverentsi

Eesti maksudebatis on aastaid arutatud, kas omavalitsused peaksid saama osa ettevõtete tulumaksust enda eelarvesse, mis motiveeriks omavalitsusi aktiivsemalt otsima investoreid enda piirkonda. Meerikandidaadid jagunevad selles küsimuses kahte leeri – osad arvavad, et tegemist on kosmeetilise lahendusega, teised jällegi leiavad, et maksumuudatus annaks stiimuli just väiksematele omavalitsustele investeeringute nimel pingutada.