Teiste valdade lapsed Tallinna lasteaedades tasuta toitu saama ei hakka

Ehkki valimisteaastal on linnavalitsus käinud välja lubaduse, et septembrist hakkavad Tallinna lasteaialapsed saama tasuta süüa, pole linnavolikogu seda otsust tegelikult veel vastu võtnud. Seetõttu on ka linna haridusametnikud teemast rääkides äärmiselt kidakeelsed ega oska veel detailidest täpsemalt rääkida - kõik sõltub linna otsusest, mille vastuvõtmist oodatakse, mistap võivad mõned nüansid veel muutuda.

Plaani järgi aga hakkavad pealinna lasteaaiad koolieelikutele tasuta süüa andma alates 1. septembrist, ning ehkki otsust selle kohta õigeks ajaks vastu võtta ei jõuta, kehtestatakse see tagasiulatuvalt. Lapsevanemale mingeid kohustusi sellega ei kaasne, st avaldust tasuta toidu saamiseks esitada ei tule.

Tallinna lasteaedades tekib tasuta toidu õigus umbes 22 000 lapsel. Kõikidele lastele tasuta toidu õigus aga ei laiene.

Nii näiteks peavad toidu omast taskust kinni maksma nende laste vanemad, kelle järeltulija ei ole Tallinnasse sisse kirjutatud. Tallinna ümberkaudsetest valdadest käib pealinna lasteaedades tänavu umbes 715 last. Nemad saaksid tasuta toitu üksnes juhul, kui nende koduomavalitsuste volikogud võtavad vastu otsuse ise oma valla laste toidukulud Tallinna lasteaedades enda kanda võtta. Praegu Tallinnal ühegi omavalitsusega sellist lepet veel tehtud pole, st pealinnal puudub teave, et mõni omavalitsus sellise otsuse vastu oleks võtnud.

Lisaks peavad oma rahakotti pisut kergendama nende laste vanemad, kelle päevahoiud pakuvad kallimat toitu kui linna kehtestatud hüvitatav määr, keskmiselt 35 eurot lapse kohta kuus. See kulu lapsevanemale võib linna arvutuste kohaselt jääda alla kümne euro kuus, sõltuvalt toidu kulukusest.

Lastaia toiduraha suuruse otsustab iga lasteaia hoolekogu iseseisvalt, seetõttu on ka toidu maksumus erinev. Sõimelaste toidule kulub päevas 1,18 kuni 2,20 eurot kuus, aialastele 1,31 kuni 2,40 eurot kuus.

Sanktsioone ei järgne

Seni kehtinud korra järgi peab lapsevanem, kelle laps mõnel päeval koju jääb, näiteks haigestumise korral, teatama sellest lasteaeda. Siis lapse eest toiduraha ei arvestata ning vanem peab lapse eest vähem tasuma. Tallinna haridusameti peaspetsialist Leini Jürisaar kinnitas ERR-ile, et see kord ei muutu.

Sisuliselt aga tähendab see seda, et lapsevanematel kaob tasuta toidu tõttu motivatsioon lasteaeda koju jäävast lapsest teavitada - tema rahakotti see enam ei mõjuta. Tulemuseks on aga see, et toitu hakkab puudujate tõttu pidevalt üle jääma, kui vanemad teatamist vaevaks ei võta. Sanktsioone teatamata jätmise eest ehk tarbetult tehtud toidu kompenseerimist omast taskust linn ei plaani.

Käesoleva aasta lõpuni eraldab linn tasuta lasteaiatoiduks 1,5 miljonit eurot. Kui arvestada, et nelja kuu toiduraha 35-eurose kuukulu korral 22 000 lapse eest oleks kolm miljonit eurot, on justkui pool rahast ikka puudu.

"Arvestuse aluseks on viimaste aastate keskmine kohalkäimine," kommenteeris Jürisaar napilt.

Sellest võib järeldada, et linn on juba arvestanud 50-protsendilise kohalkäimisega ehk haiged lapsed on valemisse juba sisse arvestatud.

Järgmise aasta rahastus on lahtine

Ehkki linn on teatanud, et praegune rahaeraldus kehtib aasta lõpuni ja uus rahaeraldus tuleb järgmise aasta eelarvest alles otsustada, et tasuta toidu andmine jätkuks, ei ole see siiani kindel. Nimelt võivad oktoobrikuised kohalike omavalitsuste valimised lüüa linnavalitsejate kaardid segi - kui Keskerakonna asemel peaks Tallinnas võimule saama keegi teine, kes võtab vastu poliitilise otsuse tasuta toitu mitte anda ning järgmise aasta eelarvesse seda ei planeeri, lõpeb tasuta toidu jagamine sama ruttu kui see algaski - juba uuest aastast.

Samas tegeleb haridusamet uue aasta eelarve koostamisega juba praegu ning selle mustand peaks valmima veel käesoleva nädala lõpuks - sinna kirjutatakse tasuta lasteaiatoit igal juhul sisse. Ent selle vastuvõtmine jääb juba uuele linnavolikogule, sest traditsiooniliselt kinnitatakse uue aasta eelarve Tallinnas jõulude paiku. Seega kindlalt saab tasuta lasteaiatoidu jätkumist kinnitada alles pärast järgmise aasta linnaeelarve vastuvõtmist.