Ilves kannustab Financial Timesis Merkelit Putinile vastu astuma

Saksamaal ja selle kantsleril Angela Merkelil on aeg otsustada, kas astuda tõsiselt vastu Venemaa presidendile Vladimir Putinile, et ta lääne demokraatiat ei lõhuks, kirjutas Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves ajalehes Financial Times.

Kuna kuu lõpus toimuvad Saksamaal üldvalimised, tuleb kiirustada, sest mida kiiremini Berliin tegutseb, seda vähem saab Venemaa president valimistesse sekkuda, kirjutas Ilves.

Ta tuletas meelde, kuidas Venemaa häkkerid USA valimiste eel demokraatide meiliserveritesse tungisid ja andmeid Donald Trumpi hüvanguks ära kasutasid. Sama üritas Venemaa ka Prantsusmaal, Saksamaal pole aga midagi sellist veel olnud.

"Saksamaa luureteenistused, BND ja BfV on olnud ühed valjuhäälsemaist Vene häkkerluse teemal sõna võtjaist. Nüüd on aeg, et nad läheksid kaugemale ja tooksid välja selged tõendid Venemaa tegevuse ja kavatsuste kohta," ütles Ilves.

Tema hinnangul tuleks Saksamaal ELi ja NATO diplomaatide abil levitada teavet selle kohta, kui agressiivseks on venelased muutunud, sest keskmine elanik ei pruugi ohtude suurust tajuda. Samuti tuleks lääneriikidel Ilvese arvates rohkem ametlikku koostööd teha.

"Valimiste mõjutamine kvalifitseerub kindlasti ohuna iseseisvusele ja julgeolekule, kui USA riikliku julgeolekuagentuuri direktor kinnitab, et venelaste eesmärk oli külvata valimistel rahulolematust ja usaldamatust. Nad tahtsid, et oleksime pärast selle lõppu üksteise kõride kallal," märkis Ilves.

Ta lisas, et Saksamaal tuleks NATO artikli 4 alusel liitlased ühiseks nõupidamiseks kokku kutsuda. See artikkel võimaldaks NATO kõige kõrgemal tasemel asjasse segada ja see poleks mitte ainult signaal Putinile, vaid tagaks, et Venemaale lähemal olevad liikmesriigid saaksid paremini nende tegudele reageerimist plaanida ja ellu viia.

Praegu on Ilvese hinnangul selliseks tegevuseks parim aeg, arvestades, et Eesti kui Euroopa digitaalselt kõige arenenum riik on ELi eesistuja.