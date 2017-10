Hispaania kuningas kritiseeris Kataloonia referendumi korraldajaid

Kuningas tõdes, et olukord Hispaanias on väga tõsine ja ta kutsus inimesi üles ühtsusele, vahendasid BBC ja Reuters.

Ta süüdistas, et Kataloonia liidrite "vastutustundetu käitumine õõnestab Kataloonia sotsiaalset harmooniat".

"Täna on Kataloonia ühiskond lõhestunud ja konfliktis," ütles ta.

Kuninga sõnul näitasid referendumi korraldanud Kataloonia liidrid üles lojaalsuse puudumist Hispaaniale. Tema hinnangul võib referendum seada ohtu nii Kataloonia kui ka kogu Hispaania majanduse.

Samas rõhutas ta, et Hispaania saab keerulistest aegadest üle.

Felipe VI ütles, et Hispaania kuningakoda on pühendunud Hispaania põhiseadusele ja demokraatiale ning kinnitas, et on kuningana pühendunud Hispaania ühtsusele ja kestvusele.

Kataloonias on tuhanded inimesed protesteerinud Hispaania politsei poolse vägivalla vastu pühapäevase referendumi ajal, mille käigus sai vigastada ligi 900 inimest.

Hispaania keskvalitsuse sõnul oli referendum ebaseaduslik.