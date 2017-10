HKScan peab töötajate tööseisakut ebaseaduslikuks ning leiab, et see on vastuolus töölepingu seadusega, ütles ettevõtte pressiesindaja Kerstin Aps ERR-ile.

Apsi kinnitusel ettevõttes ametiühingut ei ole.

"Iga-aastaselt vaatame ettevõttes üle vastavalt üleriigilistele palgauuringutele töötajate palgad, muude hüvede paketi ning investeerime töökeskkonna parendamisse. Mul on väga kahju, et vaatamata sellele ning eelnevatele läbirääkimistele on Rakvere lihatööstuse tapamaja 64-st töötajast 27 töötajat otsustanud korraldada ebaseadusliku tööseisaku," ütles HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere.

Tema sõnul töötab tapamaja seetõttu osalise koormusega, kuid see ei mõjuta oluliselt teiste osakondade tööd.

HKScan Estonia kuulub HKScan kontserni, mis on Põhjamaade lihaekspert. Kontsern toodab sea-, veise, linnu- ja lambaliha, töödeldud liha ning valmistoite.