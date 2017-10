ERR-i uudisteportaal küsis Sepa käest, mis viivituse põhjustas ja kas hääli läks kaduma.

"Seal ei läinud midagi kaduma, seal oli lihtsalt probleem, kuidas hääli protokollis kajastati. Seda protokolli pusisid nad seal oma jaoskonnas päris pikalt ja ei saanud nagu paika ja siis nad tulid meie majja ja siis meie hakkasime vaatama, mis seal on. Kuna me ei tegelenud ainult nendega alguses, vaid teistega ka, siis võttis aega," selgitas Sepp.

Sepp rääkis, et ka teiste valimisjaoskondadega oli väiksemaid probleeme, aga kuna Lasnamäel on palju valijaid, siis on seal ka rohkem tegemist.

"Eks teistega oli ka probleeme, aga tema lihtsalt, kuna seal oli ka päris suur valijate arv, siis see võttis jälle rohkem aega ja ega nad lugemisel ka kõige kiiremad ei olnud," lausus Sepp.

Sepp selgitas, et protokollid sisestatakse üldiselt selles jaoskonnas, kus neid loetakse., aga enne kui valimiskomisjon omaltpoolt pole neid üle vaadanud, neid valimiste infosüsteemi ei panda.

"Me aitame need numbrid üle vaadata ja kui seal on mingisugused asjad, mis ei klapi, siis me aitame protokolle õigeks vormistada," rääkis ta.

Sepp rääkis, et protokolli koostamine ei ole nii lihtne kui see esimesel pilgul paista võib, ometi tehti enne valimisi kõikidele valimisjaoskonna liikmetele koolitus.

Esmaspäeval ütles valimisteenistuse juht Priit Vinkel ERR-ile, et häälte lugemise protsess läks üldiselt vägagi sujuvalt, aga ühes Lasnamäe valimisjaoskonnas läks häälte lugemine sassi ja alustati uuesti. Seetõttu tuli hääletustulemuse saabumist oodata lausa kaks tundi.

"Me oleme juba aastaid rääkinud, et see ei ole võidujooks või sprint. Tulemused tuleb teha kindlaks just sellises tempos, et kõik oleks korrektne. Seda nägime ka ühe Tallinna jaoskonna puhul, mida me ootasime pärast kella ühtegi veel, kuna nad tahtsid oma tulemust teha väga korralikult ja kõige õigemates seisudes. See, et me ootame õhtul hilja tulemust ei ole midagi erilist ja on varasematel aastatel ka alati niimoodi olnud. Selles mõttes kõik valimisjaoskonnad said oma tööga väga hästi hakkama," lausus Vinkel.