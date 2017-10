Mart Luik astub IRL-i

Luik lubas juba enne valimisi, et valituks ostudes, astub ta ka erakonda. Luik rääkis ERR-ile, et ta ei ole veel jõudnud liitumiseks avaldust kirjutada, aga teeb seda lähipäevil.

"Minu ambitsioon IRL-is oleks olla osaline selles IRL-i tõsiste mängijate pilti tagasi toomises," ütles Luik ERR-ile.

Luige sõnul avastas ta IRL-is kõvasti potentsiaali, aga sugugi mitte kõik sellest ei ole rakendatud.

"Tahaks, et see kasvufaas ei lõpeks nüüd ära järgneva kuuga, vaid, et sellega me suudaksime viia IRL-i tagasi sinna, kus me 2019. aasta riigikogu valimistel oleks oluline parempoolne jõud, kes saab loodetavasti ka korraliku tulemuse parlamendis," lausus Luik.

Mart Luik sai Haaberstis kandideerides 431 häält.