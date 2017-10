Tordioksjon tõi Maarjakodu elanikele õpiraha

Oksjon käivitus väga hoogsalt ja tortide hinnad kerkisid kümnete eurode kaupa, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Paaril eelneval aastal on Pärnumaa kutsehariduskeskus täiskasvanud õppija nädalal tordioksjoneid korraldanud oma koolimajas. Tänavu koliti sellega kaubanduskeskusesse.

Oksjoni korraldasid esimese aasta kosmeetikuõpilased oma õpetaja Ille Kuke juhendamisel.

Korraldustiimi liige Karit Jäärats märkis, et inimesed on väga hästi kaasa tulnud. "Ma arvan sellepärast, et tegemist on kohaliku algatusega ja see raha läheb heategevuslikus korras kohalikule organisatsioonile. Ma arvan, et see puudutab kõiki pärnakaid," ütles ta.

MTÜ Pärnu Maarjakodu juhataja Eve Grigor ütles, et Maarjakodul on üks suur unistus - saada endale üks tegelusmaja. "See oleks selline koht, kus täiskasvanud intellektipuudega inimesed saaksid õppida," selgitas ta.

Kokku müüdi oksjonil paarkümmend suuremat ja väiksemat torti, mis kõik saadud annetustena erinevate pagaritöökodade poolt.