Asenduslaev Regula, mis suudaks Rohukülas ka mõne teise kai ääres silduda, on Heltermaa sadamas ning sel pole peal meeskonda, et reisijaid teenindama asuda.

Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro ütles ERR-ile, et Rohukülas on ainult üks kai, mis suudab uusi parvlaevu vastu võtta ja kuna Leigrit n-ö eest ära ei saadud, ei jäänudki muud üle, kui reisijad tagasi saata.

