"Vaid üks tuba alles!" ehk kuidas hotelliportaalid meiega manipuleerivad

Kõik tuntud rahvusvahelised majutuse broneerimise portaalid manipuleerivad kasutajatega suuremal või vähemal määral, kasutades võtteid, mis panevad kiiremas korras omale tuba kinni panema, jättes mulje, et kohe on see kõik läinud, kui kärmelt ei reageeri.

Kui omal käel reisida, kasutab enamik majutuse otsimiseks ja broneerimiseks tuntud rahvusvahelisi broneerimiskeskkondi nagu booking.com, tripadvisor.com või hotels.com.

Need keskkonnad annavad hea ülevaate majutuse saadavusest, võimaldavad sageli teha tühistatava broneeringu ka ilma kohese tasumiseta, pakuvad korduval kasutamisel allahindlusi, samuti on täielik ülevaade varasemate peatujate tagasisidest koos keskmise hindega, mis aitab langetada valikut ühe või teise hotelli kasuks. Või kas see ikka on nii?

Kuigi defitsiidile rõhuvad kõik nimetatud portaalid, et panna kasutaja kiiremini soovitud broneeringut tegema, kasutab populaarseim neist, booking.com kaheldavaid võtteid kõige enam. Rahvusvahelised tarbijakaitseorganisatsioonid ja ajakirjandus on hakatud viimasel ajal sellele tähelepanu pöörama.

ERR.ee võttis kõik kolm portaali vaatluse alla. Kui otsida majutust kahele täiskasvanule Kuressaares vahemikus 22.-24. novembrini ehk nädala sees ja väljaspool turismihooaega, siis ikkagi avaneb samasugune pilt nagu ka kõrghooajaks broneeringut tehes.

Kõik emotsionaalsed ja pulssi üles ajavad hoiatushüüded, mida kuvatavate majutuspakkumiste juures avaldatakse, täidavad üht eesmärki: tekitada mulje defitsiidist ja õhutada kasutajas kerget paanikat, et pakkumised sulavad kui esimene lumi, kui kärmelt broneeringut ära ei tee.

"Viimane presidendisviit saadaval!"

Defitsiitsuse mulje loomiseks kasutab booking.com näiteks hoiatust "Viimane võimalus! Vaid 1 tuba alles!" ka ainsa presidendisviidi reklaamiks, mis vaadeldud Kuressaare Rüütli spaahotellis olemas on, jättes sellega mulje, et presidendisviidid on väga minev kaup, mis kohe nina alt ära rabatakse. Sellega loob booking.com sihilikku valemuljet.

"Hiljem broneermisel võib hind olla tõusnud või hotell juba välja müüdud"

Defitsiitsuse rõhutamiseks sobib ka viis, mida kasutab hotels.com, manipuleerides majutuseotsijat broneerima kohe väitega, et hiljem võib hind olla kas tõusnud või hotell välja müüdud. Et otsustamine kiirem oleks, utsitatakse kasutajat veel lausega "Broneerige kohe, makske hiljem". See julgustab otsust rutem tegema - alati jääb võimalus hiljem oma otsust muuta. Iseasi, paljud seda võimalust ikka kasutavad.

"Vabandage, see asutus on välja müüdud"

Teine võte, mida booking.com nahaalselt kasutab, on kuvada otsingu eesotsas kohe ka mõni selline majutuskoht, mis juba on valikust läinud, et näidata - pole mõtet pikalt jokutada, majutuskohad lähevad nagu soojad saiad. Tegelikkuses aga kujutab Kotkapoja Residence endast ühte korterit, mida saabki vaid üks inimene broneerida, nii et selle kuvamine on sisuliselt põhjendamatu. Ainus eesmärk saab olla kunstlik defitsiitsuse mulje loomine.

Sama eesmärki kannab ka järjekorras järgmine, Arte külaliskorteri pakkumine. Ehkki külastaja saab teada, et "Selliseid on vaid 1!", saab külaliskorteri oma kodulehel käies teada, et tegemist ongi vaid ühe korteriga. Seega on paanikaõhutamine taas põhjendamatu. See üksikkorter on saadaval.

"Viite hotelli pole enam saadaval!"

Veel üks võte, mida booking.com aktiivselt kasutab, on hoiatus, mida leht kuvab iga hotelli lehele minnes - saadavus selleks ajaks on Kuressaares piiratud, sest suisa viite hotelli enam tube saada pole. Kõik ikka selleks, et inimest kiiremini otsustama panna.

"Keegi just tegi selles hotellis broneeringu"

Booking.com kasutab reisija utsitamiseks ka alarmeerivat äratuskellamärki koos infoga, et just on tehtud sellise toa broneering. Mõnikord lisab ka, millal see "äsja" oli, näiteks kolm tundi tagasi, aga alati ta seda ei avalda. Siis tuleb ise kursoriga kellamärgi peale liikuda ja järele vaadata.

Igaks juhuks lisab otsimootor ka hoiatuse, et nõudlus on suur.

Läbikriipsutatud hinnad

Teine levinud viis klientidega manipuleerimiseks on läbikriipsutatud hindade kasutamine, mis jätab mulje, et ainult praegu ja ainult talle on see pakkumine palju soodsam kui muidu.

Hotels.com selgitab väikeses kirjas, kuidas soodushind kujunes: hinnavõrdluse aluseks on sama hotelli hinnad järgneva 14 päeva jooksul. Seega, arvestades, et meie vaatlusperiood jääb nädala sisse, on loogiline, et nädalalõputi, mil hinnad on reeglina kallimad, tuleb nädalasisene hind odavam.

Kuid see ei ole tegelikkuses mitte broneerimiskeskkondade tehtud soodustus, vaid tuleneb enamasti juba majutusasutuse pidaja hinnapoliitikast.

Et saada parimat hinda, tuleb esmalt sorteerida see küljastajal endal soodsamast kallima suunas, muidu näitavad otsimootorid ikka mingite oma parameetrite alusel, näiteks palju keegi vahendustasu maksab või millised on enamklikitavad (loogiliselt suuremad) majutusasutused.

Tripadvisor.com kasutab aga ka sorteerimise korral võimalust kuvada esmalt pakkumist, mis on maksnud reklaamitasu. Jah, see on ausalt välja öeldud, et tegemist on reklaamiga, ent hallil taustal ei pruugi see väike kiri kireval lehel silma torgata.

"Keskmine hinne 7,6"

Kolmas oluline manipuleerimisviis puudutab reitinguid. Kui tripadvisor.com ja hotels.com kasutavad vähemalt arusaadavat reitingusüsteemi, vastavalt 1-5 või 1-10, siis booking.com teeb ka siin silmamoondust.

Pärast hotellis peatumist palub booking.com hinnata oma kasutajakogemust valdkondade kaupa, kokku aga tuleb isegi mitmete negatiivsete elamuste peale ikka üle keskmise skoor. Põhjus on lihtne - kui mõne majutusasutuse kokkuvõtlik hinnang oleks väga madal, ei sooviks keegi seda broneerida ning majutusportaali rahakott vahendajana kannataks.

Seega, nagu avastas üks teemasse süüvinud blogija, ei kasuta booking.com mitte skaalat 1-10, vaid skaalat 2,5-10. Seega on kõik mõõdetavad hinnangud skaalal vastavalt 2,5; 5; 7,5 või 10 punkti. Sellega on reiting kunstlikult õhku täis puhutud, jättes tõenäoliselt mulje, et saadud elamus oli parem kui majutusasutuses käinu tegelikult sai, kui jutt tõesti just ülivõrdes hinnangutest ei käi.

Nii võibki tunduda, et 7,6 punkti majutusasutuse eest, mis kannab booking.comis julgustavat hinnangut "hea", võib rahumeeles broneerida, seda enam, et kasutajate tagasiside lehel tundub tõepoolest hea.

"Kullipilguga külastaja nagu sina"

Ent see pole veel kõik. Lisaks kasutavad erinevad portaalid võimalust näidata paremaid hinnanguid enne kehvemaid, et potentsiaalsele broneerijale jääksid silma just kõrgemad hinnangud.

Teadlikum majutuseotsija võib rippmenüüst võtta ka valiku sorteerida tagasisidet suunaga halvemast paremaks, ja ikka kasutavad portaalid võimalust kuvada esmalt üks nende poolt välja valitud kiitev arvustus, enne kui kõige negatiivsemate juurde lähevad.

Booking.com nimetab väljavalitud arvustust "kullipilguga külastaja" arvamuseks, määrides huvilisele mett mokale väitega, et sellise arvamuse avaldajad on reisijad "nagu mina", kelle arvamus on üksikasjalik - teisisõnu need on nõudlike reisijate arvustused, seega tasub kuulata ikka neid, mitte neid madalate hinnangute loopijaid.

Booking.com:

Hotels.com näitab madalamast alates tõepoolest esmalt madalaimaid hinnanguid, ent neil on kasutusel teine nõks. Nimelt kui tundub, et negatiivseid arvustusi peaaegu polegi, siis vaikimisi kuvatakse vaid külastaja emakeelseid arvustusi. Kui on soovi ka teisi näha, tuleb kõvasti allapoole kerida, kus need pärast kõiki kiitvaid arvustusi uue joruna jooksma hakkavad.

Seega tasub majutusotsingule asuda külma peaga, jättes emotsioonid kõrvale, tutvuda hoolega ka madalamate arvustustega ning vaadata reitingu komponentide sisse: kui kõrge reiting on tulnud peamiselt asukoha või vaate eest, kuid puhtus või teenindus jätavad soovida, tasub ehk rahulikult teisi pakkumisi edasi vaadata. Iseäranis väljaspool turismihooaega võib üsna kindel olla, et niisugust defitsiiti kui populaarsed broneerimiskeskkonnad õhutavad, tegelikkuses viinakuises Kuressaares või mujal ei esine.

Samuti tasub kiigata ka huvipakkuva hotelli enda kodulehele - "erakordne" allahindlus "viimase toa" eest ei pruugi olla kumbagi ning hotellipidajalt võib saada toa - valides mitme vahel - teinekord ka soodsamalt, sest vahendustasu jääb rahvusvahelisele vahendusgigandile tasumata.