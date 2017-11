Ühiskonnaõpetuse õpetaja Maarja Tinn leidis neutraalse kooli teemal rääkides, et haridus- ja teadusministeeriumi heas tavas võiks muuta vaid ühte punkti – valimisdebatte võiks korraldada ka tundide ajal. Ta selgitas, et kui arutelud toimuvad koolivälisel ajal, ei pruugi silmaringi laiendavad vestlused kõigini jõuda. Üks probleem on maakoolides: hiljem lihtsalt ei pruugi ühistransporti olla, et koju pääseda. Teine probleem on valdavam: koolivälisel ajal tulevad arutelu kuulama enamasti need, kes on niigi aktiivsed ja kes suurema tõenäosusega lähevad niikuinii valima.

Politoloog Anu Toots jäi teisele arvamusele. Tema hinnangul oleks vabatahtlik arutelus osalemine hea noorte seas valimiste selgitamiseks: see, kes käib debatti kuulamas, räägib toimunust ka oma klassikaaslastele ja sõpradele ning nii tekib noorte seas ehk suurem huvi.

Õiguskantsler Ülle Madise sõnas neutraalsest koolist rääkides, et mure tekib hetkel, mil nt kohalikel valimistel kandideeriv direktor otsustab kogu kooli enda näoga plakateid täis kleepida. See on võimu kuritarvitamine ning peaks selgelt olema keelatud. Kool ei tohiks olla propagandaasutus, kuid ta ei tohiks olla ka ühiskonnas ära lõigatud, märkis Madise. See tähendab tema sõnul, et võrdsetel alustel võiks koolis eri poliitilistest jõududest rääkida küll.

Ühtlasi märkis ta, et on tähele pannud negatiivset hinnangut ühiskonnas, justkui valimistel kandideerivaid inimesi võiks vähem usaldada. Tema hinnangul tuleks kandideerivat inimest tunnustada selle eest, et ta on valmis oma põhitöö kõrvalt võtma vastutuse korraldada kohalikku elu, mitte teda hukka mõista.

Madisega nõustus negatiivse fooni loomise osas ka Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, kes nentis, et noori võib valimistest eemale ehmatada see, kuivõrd palju poliitikute eksimusi kajastatakse. Tema hinnangul võiks noore poliitiline silmaring ideaalis välja kujuneda järgmiselt: esmalt mõistab noor väärtussüsteeme, seejärel kujuneb tema maailmavaade ning viimaks oskab ta kaasa mõelda ideoloogiates.

Politoloog Anu Tootsi sõnul on parim viis defineerida neutraalset kooli kasutada usuvabaduse paralleeli ehk kedagi ei tohiks hukka mõista tema poliitilise maailmavaate või legaalse partei pooldamise tõttu.

Noor valimisvalvur Marcus Ehasoo nentis, et vahetult valimiste eel tekkis küll palju materjali sellest, mida valimisel tähele panna ja kuidas otsust teha, kuid üldisem põhimõte, miks valida, kuidas toimub võimule pääsemise protsess jmt jäi katmata.

Arutlevasid: õiguskantsler Ülle Madise, politoloog Anu Toots, Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, noor valimisvalvur Marcus Ehasoo, ühiskonnaõpetuse õpetaja Maarja Tinn. Modereeris Ivo Visak.