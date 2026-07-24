Leht: kui Madise jah-sõna ütleb, on teistel presidendikandidaatidel raskem

Presidendivalimiste eel käib erakondade ja avalikkuse seas võimalike kandidaatide üle elav arutelu, kuid ametlikult on oma kandidaadi seni üles seadnud vaid EKRE.

"Kui Ülle Madise ütleb oma jah-sõna, siis on ta väga tugev favoriit. Tal on lai autoriteet nii avalikkuse kui ka poliitikute seas ning pikaajaline kogemus riigi toimimise mõtestamisel," ütles Leht "Vikerhommikus".

Lehe sõnul on Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond valmis toetama Ülle Madise kandidatuuri. Samas ei ole ka Isamaa ega Keskerakond tema kandidatuuri välistanud.

"Isamaa ja Keskerakond ei ole Ülle Madise suhtes öelnud midagi kriitilist ega tema kandidatuuri välistavat. Mitmed Isamaa juhtliikmed on väljendanud väga positiivset suhtumist Ülle Madise kandidatuuri suhtes," mainis ta.

Leht märkis, et tähelepanuväärne on seegi, et Madise pole siiamaani oma kandideerimist välistanud.

"Järelikult tal on ikkagi mingisugune valmisolek ja huvi sel teemal olemas, et erakondadel on põhjust talle siis ukse taga küsimustega koputamas käia," lausus Leht.

Politoloogi hinnangul muutuks olukord oluliselt keerulisemaks, kui Madise otsustab mitte kandideerida. Sel juhul kasvaks tõenäosus, et presidenti ei õnnestu valida riigikogus ning valimised liiguvad valimiskokku.

Lehe sõnul on teiste seni kõlanud nimede võimalused tagasihoidlikumad. Ta tõi näiteks, et ettevõtja Indrek Laul ei ole avalikkusele piisavalt tuntud ning tema taha pole erakonnad koondunud. Endise Kaitseliidu ülema Riho Ühtegi puhul võib aga takistuseks saada tema konservatiivne maailmavaade, mis raskendab liberaalsemate erakondade toetuse saamist.

Politoloog lisas, et erakonnad eelistavad presidendikandidaati, kellel puudub värske erakondlik taust ning kellel on ühiskonnas usaldusväärsus, autoriteet ja arusaam Eesti riigi toimimisest.

Lehe hinnangul jääb lähinädalatel presidendivalimiste ümber veel kestma poliitiline varjumäng, kuid kandidaatide ülesseadmise tähtajad sunnivad erakondi peagi oma valikuid tegema.