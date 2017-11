Krüpteerimise peatamine tekitab haiglatele lisaprobleeme

Kuu lõpuni peatatud ID-kaartide krüpteerimise võimalus on Ida-Tallinna Keskhaiglale toonud lisakulu ja -tööd, kuna häiritud on haigla kirjavahetus ja arvete väljastamine. Ka Põhja-Eesti Regionaalhaiglas liiguvad praegu labori uuringute vastused paberil, ent haigla esindaja kinnitusel see tööd ei sega.

Ida-Tallinna Keskhaigla kommunikatsioonispetsialist Marthi Lepik ütles ERR-ile, et ID-kaartide turvarisk on tekitanud olukorra, kus ka haigla ja erinevate partnerasutuste kirja- ja dokumendivahetus on häiritud või raskendatud.

"Häiritud on asutustevaheline kirjavahetus, mis puudutab patsiendi terviseandmeid. See info tuleb välja saata krüpteeritult. Asutustele, kes omavad krüptopulka, saame infot edastada. Probleem on nende isikute või asutustega, kellel krüptopulk puudub," lausus Lepik. Ida-Tallinna keskhaiglal on krüptopulk Lepiku sõnul olemas.

Probleeme esineb Lepiku sõnul ka arvete väljasaatmisega. "Arve lisana on patsiente puudutavate uuringute või analüüside nimekiri, mida tavameiliga saata ei saa. Need edastame tähitud postiga, mis toob paratamatult kaasa lisakulu," rääkis Lepik.

Siiski märkis ta, et haiguslugude kokkuvõtteid ja muid ravidokumente saab jätkuvalt edastada riiklikesse andmekogudesse, nagu tervise infosüsteem, retseptikeskus, haigekassa raviarvelduse süsteem. "Selleks on loodud ajutised lahendused. Keerulisem oli sertifikaatide uuendamise periood, tänaseks on õnneks olukord normaliseerumas," lausus ta.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla e-haigla juht Imbi Kivi-Sild ütles, et seni kuni ID-kaartidega krüpteerida ei saa, kasutab haigla IT-teenistus omaenda leitud lahendust.

"Regionaalhaigla teeb praegu ise e-maili krüpteerimist. Alternatiivlahendusena kasutame seda seni, kuni uus ID-kaardi tarkvara hakkab krüpteerimist uuesti toetama. Loodame, et see saab varsti valmis," ütles Kivi-Sild.

Ta selgitas, et osaliselt liiguvad labori uuringute vastused ajutiselt ka paberkujul, kulleriga. "Tütarhaiglate vastused liiguvad üle otse loodud turvaliste VPN tunnelite," märkis ta.

Kivi-Sild ütles veel, et regionaalhaiglas sujub töö kenasti ja haigla meedikute tööd ID-kaardi sertifikaatide teema kuigipalju ei mõjutanud, kuna nende arstid, residendid, õed ja teised töötajad kasutavad haiglatöös süsteemidesse sisselogimisel regionaalhaigla kiipkaarti.

"Meile pole teada ühtki juhtumit, kus regionaalhaigla töö oleks olnud häiritud ID-kaardi sertifikaatide mittekehtivuse tõttu," rääkis Kivi-Sild.