Menukas elektriimpulssidel põhinev treening võib lõppeda närvikahjustusega

EMS ehk elektromüostimulatsiooniga treeningseade kogub üha enam populaarsust ka Eestis. Paljude positiivsete kogemuste kõrval on hakatud rääkima ka juhtumitest, mis on spordisõbrale lõppenud erakorralise meditsiini osakonnas.

ETV saates "Ringvaade" rääkis oma loo treener Regina Evert-Tammistu, kes käis EMS-treeningus kümme kuud tagasi, sest talle tehti ettepanek hakata selle vahendiga ise trenne andma. Ent tema enda kogemus oli nii hirmutav, et järelmõjusid tunneb ta tänaseni. "See elekter sõna otseses mõttes sõi mind, mul oli nii valus," meenutas Regina oma hirmutavat kogemust.

Naine meenutas, et tema rindkeres hakkas valutama juba esimese kümne minuti jooksul, kuid treeningu puhul on märgitud, et järelmõjud võivad kesta 72 tundi. "Ma ägisesin 20 minutit kogu selle trenni jooksul. Kui see ära lõppes, tundsin ma end väga halvasti, pea käis ringi," kirjeldas Evert-Tammistu. Päev hiljem oli naine pikali maas, oksendas ja tundis rinnus suuri valusid. Naine pöördus arsti juurde, kus kuulis, et tal on seljanärvi põletik. Regina oli rivist väljas kaks kuud.

Neuroloog nägi naise ja EMS-treeningu vahel otsest seost. "Kui ma riideid vahetasin, olid mul kehal punased laigud ja arst ei olnud üldse rõõmus, ta ütles, et ma otseselt saingi elektrit. Minu õnn oli see, et ma olin füüsiliselt heas vormis ja mul on luud tugevad," lausus Evert-Tammistu.

Evert-Tammistu sai pärast treeningut antibiootikumide ravi ja läks massööri juurde. Tänaseks on ta peaaegu taastunud. "Aeg-ajalt lööb mul valud sisse. Tahaksin anda sõnumi edasi, et kõigepealt küsige või mõelge, kas teile üldse sobib," rääkis naine oma kogemusest.

EMS-treening toimib elektriimpulsside baasil, nende impulsside tulemusena lihased kontrakteeruvad ja neisse tekib pinge. Uudse treeninguga lubatakse kiiret lihaskasvu, rasvakadu ning kõike muud head. "See on teaduslikult tõestatud, et see töötab, seal on teaduslikud uuringud, ülikooli uuringud. See on rehabilitatsiooni aparaat, sellega tehakse taastusravi," selgitas Ztudio omaniku Sandra Napsep EMS treeningu tagamaid.

Napsep ütles, et enne EMS-treeningut peaks väga tõsiselt kaaluma, kus seda trenni teha. "Kas on inimestel sertifikaadid, et nad tohivad seda treeningut teha. Närvisüsteemi rikked on väga tõsised asjad ja EMS-treening võib neid põhjustada," tunnistas ta. Napsep lisas, et kui keset treeningut hakkab halb, tuleb see koheselt lõpetada.