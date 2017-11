Politsei müüb oksjonikeskkonnas helikopterit

PPA pani novembri keskel müüki turbiinmootoriga kopteri Enstrom-480, mis kunagi kuulus keskkonnainspektsioonile, ent anti üle PPA-le.

Kopteri alghind on 350 000 eurot, oksjon lõppeb 11. detsembril. Kes kardab kopterist ilma jääda, võib selle ka 500 000 euro olemasolul kohe välja osta.

Eseme kirjelduse järgi on kopter sobilik vaatlusteks, huvilendudeks, väljaõppeks.

Kopteri üleandmine ostjale toimub Tallinna lennuväljal, garantiid ega tagasiostuvõimalust PPA ostjale ei paku.

Eseme all esitatud küsimuste järgi otsustades tundub, et oksjonil huvilisi jätkub, sest mitu inimest on küsinud proovisõitu. PPA on vastanud küsijatele nii: "Kopter on heas lennukorras. Tõsisel ostuhuvilisel peaks proovilennu jaoks vastava kategooria juhtimisõigus ette näidata olema. Kindlasti on kaasas meie lendur.", aga ka nii: "Päev on vist halvasti läinud, kahju." Väljavõte kopterihuviliste küsimustest osta.ee keskkonnas. Autor: kuvatõmmis osta.ee keskkonnast