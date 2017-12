sTARTUp Day ärifestival on kasvanud Baltimaade suurimaks

Tänavuse festivali teema on, kuidas end nullist kangelaseks töötada. Idufirmale GuestJoy tuli kangelaseks saamine mitu sammu lähemale, sest parima algfaasis startup ettevõtte tiitliga kaasnes ka 160 000 euro suurune investeering Eesti äriinglite võrgustiku EstBan poolt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma arvan, et kõik on käinud kuskil spaahotellis ja proovinud broneerida mõnda protseduuri, aga saabudes hotelli juhtub selline olukord, et seda ei ole, see on välja müüdud või te saate selle alles check out päeval kell 9 ja see ei ole enam mugav. Mida me teeme, ongi see, et me ajastame seda, teil tekib võimalus kõik need protseduurid varem ära tellida ja kui te lähete htoelli, siis endale mugaval ajal neid tarbima minna," kirjeldas võiduidee GuestJoy kaasasutaja Annika Ülem.

"Tööd on palju tehtud, tööd on tegelikult kokku tehtud juba neli aastat. Loomulikult tuli see meile üllatusena, sest kõik neli konkurenti olid ju väga tugevad," lisas ta.

Äriingliteks kutsuvad end investorid, kes paigutavad raha kõrge riskiga, ent kõrge kasvupotentsiaaliga ettevõttesse. 160 000-eurosesse investeeringusse panustanud 33 äriinglit saavad nüüd GuestJoys sama suure osaluse.

"Eelkõige sa vaatad, kes on need inimesed, kes seda ettevõtet teevad ja mis on see idee ja ideepotentsiaal ja kui palju on see idee valideeritud turu pealt, mida arvavad kliendid sellest, kas on juba suutnud seda müüa - sellest kõigest kokku kombineerubki arvamus, kui potentsiaalikas üks ettevõte oma idee teostamisel võiks olla," loetles Eesti äriinglite võrgustiku EstBAN president Rein Lembermann.

"Kindlasti ei ole ainuke põhjus rahaline tulem sellest investeeringust. Ingelinvesteering on ikkagi soov aidata kaasa millegi parendamisele, aidata kaasa ettevõtjatele, et nad saaksid midagi uut siin maailmas teha ja olla osaline selles protsessis, mida toob kaasa kogu see innovatsioon läbi startupinduse," lisas ta.

sTARTUp Day ärifestivali väisas ka president Kersti Kaljulaid. President märkis, et riigi roll startup ettevõtluse toetamisel ei peaks olema otseselt rahaline, vaid riik peab looma ettevõtjatele tegutsemiseks soodsa keskkonna.