Trumpi saatis tema naine Melania, kes pidas ka sissejuhatava kõne.

USA president alustas toetajatele peetud kampaaniakõnet oma lemmikteemaga ehk tema hinnangul valeuudiseid tootva meedia sarjamisega. "Seal tagapool on palju võltsuudiseid," ütles Trump näidates näpuga telekaameratele, mille peale toetajad hukkamõistvaid hääli tegid.

President jätkas rõõmsamatel teemadel ehk USA praeguse majandusolukorra kiitmisega.

"Meie riik on jõudsalt arenev, edukas ja õitsev ning kerkimas uskumatutele kõrgustele. Meie majandus on kogu maailma kadedusobjektiks. Tõenäoliselt kõige parem majandus läbi meie riigi ajaloo," kiitis Trump juubeldavale rahvahulgale.

President võttis järgmiseks ette demokraadid, keda tema hinnangul liigutab vaid vihkamine.

"Meie äärmuslastest demokraatlikke vastaseid liigutab käesoleval ajal vaid viha, eelarvamused ja vihkamine. Nad tahavad hävitada teid ja meie riiki sel kujul nagu me seda armastame. See ei ole vastuvõetav. Demokraadid tahavad meid iga hinna eest lõhestada, kuid neil see ei õnnestu," lubas Trump.

Trump ise kuulutas juba varem, et üritus ei jää alla rokk-kontserdile.

"Vaadake, mis Floridas Orlandos praegu toimub! Inimesed ei ole midagi sellist varem näinud (kui nad just kitarri ei mängi). See tuleb metsik!" hõiskas president Twitteris.

"See on ajalooline hetk, me ei taha midagi siin maha magada," kiitis üritusel osalenud Trumpi toetaja David Meloney uudisteagentuurile AFP.

Trump on veendunud, et tugev majandus ja lubadus võidelda unustatud töölisklassi huvides kindlustavad talle 2020. aastal teise ametiaja. Vastaspoolel on üle 20 demokraadi, kes ihkavad oma erakonna presidendikandidaadi kohta.