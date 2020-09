Lepe, mille osalised on ka näiteks Twitter ja YouTube, paneb esmakordselt paika ühise mõistete tõlgenduse nimekirja veebikeskkonnas levivate vihakõneliste avaldustega.

Juulis peatasid sajad reklaamifirmad kampaania #StopHateForProfit (eesti keeles "peata vihkamine kasu eesmärgil") raames ajutiselt koostöö Facebookiga, öeldes, et sotsiaalmeediahiid peaks viha väljajuurimiseks ja väärteabe levitamise nimel senisest märksa tõhusamat tööd tegema.

Sarnast sõnumit väljendasid septembri esimeses pooles ka rida tuntud inimesi, teiste seas Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio ja Katy Perry, kes peatasid Facebooki ja Instagrami kasutamise 24 tunniks.

Maailma Reklaamiliit (WFA) ütles kolmapäeval avalduses, et Facebook, YouTube ja Twitter on koostöös turundajate ja tellijatega läbi Vastutustundliku Meedia Üleilmse Alliansi (GARM - Global Alliance for Responsible Media) nõustunud vastu võtma ühiseid definitsioone vihakõnele ja muule kahjustavale sisule.

GARM-i asutas WFA ning sellega on seotud teised suured kaubandusühendused.

WFA kohaselt on kogu vastava süsteemi loomise eesmärk juurida välja erinevate platvormide praegune probleem, nimelt igaüks kasutab oma definitsiooni mõistete tõlgendamisel ning seeläbi on firmadel keeruline oma reklaami strateegiliselt positsioneerida.

Suure reklaamifirma Unilever üleilmse meedia täidesaatev asepresident Luis Di Como väljendas sammu üle ettevaatlikku optimismi.

"Online-ökosüsteemi puudutavad kitsaskohad on keerukad ning ehkki muutused ei leia aset üleöö, siis märgib tänane tähtsat sammu õiges suunas," sõnas ta.

Juulis rääkis Facebooki asutaja ja juht Mark Zuckerberg, et ta on jätkuvalt kindlal seisukohal, et tema firma ei taha näha vihakõnet oma platvormil.