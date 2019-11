Narvas sai kokkupõrkes autoga surma käimisraamiga teed ületanud naine

Meedikud andsid parima, et naise elu päästa, kuid tema vigastused olid paraku nii rasked, et ta suri kiirabiautos teel haiglasse. Hukkunu isik on veel tuvastamisel. Politsei selgitas, et sõiduauto Peugeot roolis olnud 73-aastane mees oli kaine ja juhtimisõigusega, edastas politsei- ja piirivalveamet.

Narva politsei välijuht Oleg Konorev ütles, et kuigi ülekäigurada oli valgustatud, oli ilm vihmane ja sombune, mis igal juhul piirab liiklejate harjumuspärast nägemisulatust.

"Teed ületav naine oli tumedates riietes ja nii jäi ta sirgel teelõigul lähenenud autojuhile ning kaasreisijale märkamata enne, kui selleks oli juba liiga hilja," nentis välijuht.

Politsei välijuht ütles, et praegusel pimedal ajal ongi sõidukijuhtide peamised ohud seotud valdavalt piiratud nähtavusega. Politsei tuletas ühtlasi meelde, et helkur pole jalakäijatele mitte ainiti kohustuslik kanda, vaid ka tarvilik vahend oma enese nähtavaks tegemisel ja elu säästmisel.



Narvas juhtunud õnnetuse täpsemate üksikasjade selgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust.