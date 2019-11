"Lapse oskuste omandamine algab lasteaiast ja selle omandamine on lihtsam ja pingevabam alustades lasteaiast ja mänguliselt. Lastele parema kvaliteediga haridus tähendab haridusliku mahajäämuse vähenemist, segregatsiooni vähenemist hariduses, tööelus ning elukoha valikul," põhjendasid Kristen Michal ja Õnne Pillak Reformierakonna eelnõud.

Mihhail Kõlvarti (Keskerakond) juhitav Tallinna linnavalitsus Reformierakonna ettepanekut ei toeta.

Linnavalitsus teatel võib teises keeles õppe- ja kasvatustegevus lasteasutuses toimuda kohaliku omavalitsuse volikogu otsusel. Linnavolikogu poolt 6. veebruari 2014 vastu võetud otsusega lubatakse osades lasteasutustes või nende rühmades läbi viia õppe- ja kasvatustegevust vene keeles. Samas on lastele seal tagatud eesti keele õpe koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel.

Tallinnas on 124 koolieelset munitsipaallasteasutust ja lasteaiarühmad Tallinna Heleni koolis ning Tallinna Laagna lasteaed-põhikoolis.

"Kõikides lasteasutuses alustatakse laste eesti keele õpet kolmeaastaselt. Õpetamine toimub eraldi keeletegevuste kaudu, mida viivad läbi eesti keele õpetajad, rühmaõpetajate poolt keeleõpet teiste tegevustega lõimides või keelekümbluse metoodikat rakendades. Aktiivselt tegutsevad keelekümblusrühmad ja igal õppeaastal suureneb keelekümblusprogrammiga liitunud lasteaedade ning rühmade arv," märgib linnavalitsus.

Linnavalitsus leiab ka, et Tallinnas on kõigile soovijatele sõltumata lapse kodukeelest tagatud võimalus käia eestikeelses lasteasutuses või rühmas. Samuti on linnajuhtide hinnangul munitsipaallasteasutustes juba piisavalt vabu kohti - 15. oktoobri seisuga oli neid 474, enim Mustamäe ja Lasnamäe lasteaedade 3-7-aastaste laste rühmades.

Lasteaia kohatasu jääb

Linnavalitsus ei toeta ka Reformierakonna teist ettepanekut - kaotada lasteaedades kohatasu. Juhul kui vanemal ei ole võimalik täies ulatuses vanema osa maksta, saab ta esitada lasteasutusele avalduse ning lasteasutuse direktoril on õigus ta kuni 80 protsendi ulatuses maksekohustusest vabastada, kui vanema avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Reformierakonna andmetel on lasteaia kohatasu Tallinnas 2020. aastal 71,13 eurot kuus lapse kohta. Kohatasu kaotamine ja selle tasumine linna poolt läheks maksma aastas 18,9 miljonit eurot. Et haridusasutused jõuaks selleks piisavalt ette valmistada, pakuti välja kohatasu kaotamine alates 1. septembrist 2020, mis tähendaks tuleval aastal linnale lisakulu ligi kuus miljonit eurot. Valdavalt soovitab Reformierakond selle katta linna propagandakulude vähendamisega.